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08:23 (мск), источник: ЕАН

Свердловчан предупредили о заморозках

МЧС разослало жителям Свердловской области SMS с предупреждениями о заморозках.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 761 мм рт. ст. 5 м/с

Сообщения пришли во вторник около 02:00. «В ближайшие часы и ночью 19 сентября в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3. Телефон пожарных и спасателей МЧС России: 101», — говорилось в SMS.

По данным Уральского Гидрометцентра, прогноз на ночь 19 сентября — +1, +6 градусов, на крайнем севере до -2. Днем +10, +15, в горах до +7, на крайнем юго-западе до +21. Ночью 20 и 21 сентября заморозков не ожидается.

Напомним, что первый снег в Свердловской области уже выпал 10 сентября.

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