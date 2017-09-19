Свердловчан предупредили о заморозках

Сообщения пришли во вторник около 02:00. «В ближайшие часы и ночью 19 сентября в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3. Телефон пожарных и спасателей МЧС России: 101», — говорилось в SMS.

По данным Уральского Гидрометцентра, прогноз на ночь 19 сентября — +1, +6 градусов, на крайнем севере до -2. Днем +10, +15, в горах до +7, на крайнем юго-западе до +21. Ночью 20 и 21 сентября заморозков не ожидается.