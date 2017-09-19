В Центральном округе Омска открыли спортивный городок

В Омске на территории школы № 91 по улице 24-я Северная открыли спортивный городок. Сооружение было построено благодаря гранту «Спортивные дети — крепкая семья», авторами которой стали активисты комитета территориального общественного самоуправления «Центральный-7».

Спортивный проект выиграл на общегородском конкурсе грантов в номинации «Экология здорового образа жизни». На его реализацию потребовалось 250 тысяч рублей. Так, на территории школы появились уличные тренажеры и переносная скалолазная стенка.

Евгений Наточий, председатель КТОСа «Центральный-7»:

— Создание тренажерной площадки для занятий спортом позволит привлечь к занятиям людей самых разных возрастов, а для молодого поколения — это еще и отличный шанс отвлечься от гаджетов. На площадке планируется организовать работу педагога Станции юных туристов. Кроме того, площадка будет использоваться для уроков физкультуры учащихся школы № 91.