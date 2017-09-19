Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Швеция резко сменила курс и ответит России ударом на удар
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Разбился самолет Минобороны РФ
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют водородной бомбе
08:09 (мск), источник: Om1.ru

В Центральном округе Омска открыли спортивный городок

Уличные тренажеры и переносная скалолазная стенка расположены на территории школы № 91.

В Омске на территории школы № 91 по улице 24-я Северная открыли спортивный городок. Сооружение было построено благодаря гранту «Спортивные дети — крепкая семья», авторами которой стали активисты комитета территориального общественного самоуправления «Центральный-7».

Спортивный проект выиграл на общегородском конкурсе грантов в номинации «Экология здорового образа жизни». На его реализацию потребовалось 250 тысяч рублей. Так, на территории школы появились уличные тренажеры и переносная скалолазная стенка.

Евгений Наточий, председатель КТОСа «Центральный-7»:

— Создание тренажерной площадки для занятий спортом позволит привлечь к занятиям людей самых разных возрастов, а для молодого поколения — это еще и отличный шанс отвлечься от гаджетов. На площадке планируется организовать работу педагога Станции юных туристов. Кроме того, площадка будет использоваться для уроков физкультуры учащихся школы № 91.

В этом году городская комиссия поддержала сразу 10 проектов КТОСов Центрального округа. Для реализации идей общественников выделено свыше 3 миллионов рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Назаров организовал экологический совет, назначив своим замом Вижевитову
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Названы самые грязные города России
Совмещенный санузел: за и против
Петербуржцы активно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь