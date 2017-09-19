В Центральном округе Омска открыли спортивный городок
Уличные тренажеры и переносная скалолазная стенка расположены на территории школы № 91.
Уличные тренажеры и переносная скалолазная стенка расположены на территории школы № 91.
В Омске на территории школы № 91 по улице 24-я Северная открыли спортивный городок. Сооружение было построено благодаря гранту «Спортивные дети — крепкая семья», авторами которой стали активисты комитета территориального общественного самоуправления «Центральный-7».
Спортивный проект выиграл на общегородском конкурсе грантов в номинации «Экология здорового образа жизни». На его реализацию потребовалось 250 тысяч рублей. Так, на территории школы появились уличные тренажеры и переносная скалолазная стенка.
Евгений Наточий, председатель КТОСа «Центральный-7»:
— Создание тренажерной площадки для занятий спортом позволит привлечь к занятиям людей самых разных возрастов, а для молодого поколения — это еще и отличный шанс отвлечься от гаджетов. На площадке планируется организовать работу педагога Станции юных туристов. Кроме того, площадка будет использоваться для уроков физкультуры учащихся школы № 91.
В этом году городская комиссия поддержала сразу 10 проектов КТОСов Центрального округа. Для реализации идей общественников выделено свыше 3 миллионов рублей.