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07:45 (мск), источник: Tengrinews

Пятидневка в школах Астаны: из программы убрали некоторые предметы

Из 84 столичных школ на пятидневную учебную неделю перешли 71. Об этом сообщила пресс-секретарь управления образования Астаны Жазира Асанова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Тут есть свои нюансы — если школа общеобразовательная, то она с 1 по 11 класс перешла на 5-дневку. Если же школа относится к инновационной — то здесь на полную 5-дневку перешли только 1−4 классы, а другие классы учатся 5 дней и в субботу у них идет вариативная часть, то есть факультативы и предметы по выбору», — пояснила она.

По ее данным, на пятидневку не могут перейти 10 школ (5,13,14,24,27,31,40,74,75,57) так как там идет трехсменное обучение. Также на 5-дневку не перешли школа «Зерде» и два «Білім-инновация лицея».

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«Так как там нет 1−4 классов, а другие классы обучаются по 6 дней в неделю. 7−8 уроков это те же 5−6 уроков по 45 минут», — прокомментировала Асанова.

Она также попросила родителей сообщать о фактах сокращения перемен в школах для принятия мер. В управлении образования отметили, что были внедрены изменения в учебную программу, путем отмены обучения по ряду предметов. «В обновленном содержании образования (1,2,5,7 классы) уже нет некоторых предметов, например “Краеведение”. Оно было интегрировано (вошло в состав) в другие предметы как история, география и другие. В других классах пока эти предметы есть, постепенно количество будет уменьшаться. Содержание новых учебников можно будет оценить на сайте — okulyk-edu.kz/show/list/ocenka-book. Здесь Вы можете оставить свои рекомендации», — сказала представитель управления.

Отдельно она остановилась на проблемах трехсменного обучения и давки.

«Сейчас уже строятся школы, и в перспективе есть на ближайшие 5 лет около 40 новых школ и 10 пристроек. Постепенно это проблема решится. Нужно понимать, что построить школу в один день не получится. Планировалось, что население Астаны должно достичь 1 миллиона только к 2019 году. А нас уже больше. Миграция и рождаемость. Поэтому и не успевают строить объекты. Сейчас прямо это приоритет. И долго ждать не придется», — сказала Асанова.

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