Пятидневка в школах Астаны: из программы убрали некоторые предметы
Из 84 столичных школ на пятидневную учебную неделю перешли 71. Об этом сообщила
Из 84 столичных школ на пятидневную учебную неделю перешли 71. Об этом сообщила
«Тут есть свои нюансы — если школа общеобразовательная, то она с 1 по 11 класс перешла на 5-дневку. Если же школа относится к инновационной — то здесь на полную 5-дневку перешли только 1−4 классы, а другие классы учатся 5 дней и в субботу у них идет вариативная часть, то есть факультативы и предметы по выбору», — пояснила она.
По ее данным, на пятидневку не могут перейти 10 школ (5,13,14,24,27,31,40,74,75,57) так как там идет трехсменное обучение. Также на 5-дневку не перешли школа «Зерде» и два «Білім-инновация лицея».
«Так как там нет 1−4 классов, а другие классы обучаются по 6 дней в неделю. 7−8 уроков это те же 5−6 уроков по 45 минут», — прокомментировала Асанова.
Она также попросила родителей сообщать о фактах сокращения перемен в школах для принятия мер. В управлении образования отметили, что были внедрены изменения в учебную программу, путем отмены обучения по ряду предметов. «В обновленном содержании образования (1,2,5,7 классы) уже нет некоторых предметов, например “Краеведение”. Оно было интегрировано (вошло в состав) в другие предметы как история, география и другие. В других классах пока эти предметы есть, постепенно количество будет уменьшаться. Содержание новых учебников можно будет оценить на сайте —
Отдельно она остановилась на проблемах трехсменного обучения и давки.
«Сейчас уже строятся школы, и в перспективе есть на ближайшие 5 лет около 40 новых школ и 10 пристроек. Постепенно это проблема решится. Нужно понимать, что построить школу в один день не получится. Планировалось, что население Астаны должно достичь 1 миллиона только к 2019 году. А нас уже больше. Миграция и рождаемость. Поэтому и не успевают строить объекты. Сейчас прямо это приоритет. И долго ждать не придется», — сказала Асанова.