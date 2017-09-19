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07:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Комсомольский Ждун выдвинул новые требования

Чудаковатая скульптура может стать символом исполнения желаний.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре на постаменте памятника Ждуну появилось новое обращение к организации, обслуживающей дом № 30 по улице Сидоренко. Прежняя надпись про асфальтировку двора сменилась намёком на то, что было бы неплохо убрать лужу, которая разрушает фундамент и фасад дома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что розовый Ждун появился в одном из дворов Комсомольска-на-Амуре с ответственной миссией — напомнить управляющей компании о её обязанностях. Жители дома много лет кряду просили уложить асфальт во дворе, но работы всё время переносились. Начались они только после того, как новость о Ждуне, созданном комсомольскими пенсионерками, облетела российские новостные ленты.

Жители Комсомольска-на-Амуре считают, что, если «управляйка» услышит очередную просьбу розового Ждуна, то чудаковатая скульптура станет символом исполнения желаний. Горожане шутят, что к ней будут выстраиваться очереди из тех, кто много лет не может добиться от своих УК ремонта дворов, подъездов, детских площадок, ливнёвок, и оставлять записки с заветными желаниями.

Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», пенсионерки Надежда Николаевна и Анна Ефимовна уже несколько лет ваяют в своём дворе скульптуры сказочных персонажей. Про популярного интернет персонажа они узнали из передачи «Поле чудес».

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