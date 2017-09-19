Молодежный центр в Иркутске открылся после каникул
У центра для молодежи появился новый телефон.
У центра для молодежи появился новый телефон.
Молодежный центр Иркутска открылся после летних каникул, сообщает
Во вторник, 19 сентября, молодежный центр посетил глава города Дмитрий Бердников. Он посмотрел кабинеты Юнармии, стройотрядов, танцевальный зал, кинозал, пообщался со студентами. Кроме того, состоялась презентация нового проекта «Еженедельные чемпионаты по настольным играм».
За время летних каникул в центре сделали вытяжку, провели косметический ремонт некоторых помещений, установили беспроводной интернет и стационарную связь. Новый телефон молодежного центра: 43−63−66.
Напомним, что молодежный центр Иркутска был открыт в марте этого года. В нем проводятся различные тренинги,