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10:08 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев, возивших друзей на капотах автомобилей, оштрафовали

Трех волгоградцев оштрафовали за езду на капотах машин на Третьей продольной в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, на днях в сети появилось видео с опасной ездой местных жителей. Изучив ролик, полицейские установили личности нарушителей ПДД — водителей машин. Ими оказались трое жителей Краснооктябрьского района — 34-летняя женщина, 28-летний мужчина и 20-летний молодой человек. Все трое получили штраф в размере 1 000 рублей.

«Свою вину водители полностью признали, пояснив, что таким образом развлекались. В ходе беседы с инспекторами ДПС они также пояснили, что не ожидали, что их видеозапись вызовет такой общественный резонанс, и что их так быстро установят и привлекут к ответственности», — добавили в ГУ МВД.

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