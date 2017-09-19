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08:27 (мск), источник: Zakon.kz

В РК утвердили правила набора призывников и их обучения

Срок обучения устанавливается в зависимости от специальности, получаемой по учебной программе.

Источник: Zakon.kz

Приказом Министра обороны РК от 17 июля 2017 года утвердили Правила набора призывников, военнообязанных, их направления и обучения на безвозмездной и возмездной основах, организации учебно-воспитательного процесса, а также сроки обучения по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, обучение призывников, военнообязанных по военно-техническим и иным специальностям производится в специализированных организациях на безвозмездной основе в соответствии с потребностью Вооруженных Сил РК и на возмездной основе с полным или частичным возмещением расходов на обучение. Департаментом организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК в соответствии с потребностью воинских частей в военно-технических и иных специалистах, разрабатывается на соответствующий учебный год план подготовки военно-технических и иных специалистов в специализированных организациях МО РК и план подготовки призывников, военнообязанных на возмездной основе по военно-техническим и иным специальностям по программе военнообученного резерва. План подготовки на безвозмездной основе на планируемый период (три года) согласовывается с заинтересованными структурными подразделениями МО РК, утверждается в срок до 20 февраля текущего года первым заместителем Министра обороны — начальником Генерального штаба ВС РК, и доводится до специализированных организаций, местных органов военного управления и соответствующих ответственных исполнителей мероприятий бюджетных программ для планирования расходов на плановый период и организации работы.

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Вместе с тем комплектование специализированных организаций проводится по территориальному и экстерриториальному принципам. Для обучения в специализированные организации не направляются призывники, военнообязанные, ранее судимые или освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям либо в отношении которых возбуждены досудебные производства. Таким образом, на безвозмездной основе к подготовке по военно-техническим и иным специальностям привлекаются граждане, годные по состоянию здоровья к воинской службе, в возрасте от семнадцати лет шести месяцев до двадцати шести лет, подлежащие призыву на срочную воинскую службу после окончания подготовки или зачисляемые в мобилизационный резерв.

Далее специализированные организации совместно с МОВУ, после получения выписки из плана подготовки на безвозмездной основе и плана подготовки на возмездной основе на очередной учебный год разрабатывают план-график комплектования учебных взводов и подготовки военно-технических и иных специалистов. По окончании разработки планирующие документы утверждаются руководителем специализированной организации или исполняющего обязанности, доводятся до исполнителей и принимаются к реализации.

Началом и окончанием обучения призывников, военнообязанных по военно-техническим и иным специальностям считается дата издания приказов руководителя специализированной организации или исполняющего обязанности о зачислении и окончании. Таким образом, срок обучения призывников, военнообязанных по военно-техническим и иным специальностям устанавливается в зависимости от специальности, получаемой по учебной программе. При этом обучение призывников, военнообязанных осуществляется на безвозмездной основе — в период с 15 января по 15 апреля и с 15 июня по 15 сентября; на возмездной основе — в период с 1 февраля по 20 декабря. Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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