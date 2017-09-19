Красавица из Новосибирска летит на конкурс «Слингомама-2017»

Неделю слингоношения в Новосибирске открывает Екатерина Козлова. Уже утром она улетит в Москву представлять область на Всероссийском конкурсе «Слингомама-2017». При подготовке к состязанию учитывали все плюсы, которые помогли стать лучшей на региональном этапе конкурса.

— Я считаю, что на конкурсе все имеет значение: и то, как ты одет, как ты движешься, какая у тебя фотография стоит на видео — вплоть до каждого кадра. Что ты показываешь на творческом конкурсе, какую энергетику излучаешь — это все дает результат, — говорит победительница регионального этапа конкурса «Слингомама России-2017» Екатерина Козлова.

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На открытие недели слингоношения на площади Пименова собрались больше пятидесяти слингомам. Активные, мобильные. Рассказывают, в слинге ребенок рядом, руки свободные. Траектория движения по городу не зависит от пандусов и ступенек. Вместе с малышом можно даже танцевать.

Организаторы объясняют, цель мероприятия — показать папам, бабушкам и просто прохожим, что быть мамой здорово. Танцуют в разных городах страны и даже за рубежом. Новосибирским мамам с погодой повезло. У кого-то в этот день проливной дождь. Название песни — «Держи мою руку» — о том, что мама всегда рядом с ребенком.

— Мелодия родилась в голове у нашей Ани из Новосибирска. Она придумала этот танец. Несмотря на то, что она была беременная, она поставила этот танец, учла все моменты в плане безопасности, потому что мы танцуем в слингах. Буквально на днях она родила третьего ребенка и сейчас держит за нас пальчики и ждет новостей, как же мы станцевали, — говорит организатор международной недели слингоношения в Новосибирске Анастасия Неустроева.

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