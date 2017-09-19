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08:38 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Сибирячка выиграла суд у ТСЖ за то, что упала на льду

Женщина отсудила у ТСЖ 120 тысяч рублей.

В Новосибирске жительница дома на улице Саввы Кожевникова отсудила у ТСЖ 120 тысяч рублей за то, что будучи беременной упала зимой 2015 года у входа в подъезд. Причиной падения стало то, что подход к подъезду был скользкий и женщина поскользнулась. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского областного суда.

Суд частично удовлетворил иск о взыскании материального ущерба и морального вреда пострадавшей.

16 декабря девушка вышла из подъезда дома на улице Саввы Кожевникова. Крыльцо было все во льду. Пострадавшая упала, после чего до квартиры ее проводили соседи. Пришлось вызывать скорую помощь. Медики обнаружили у женщины перелом верхней ветви правой лонной кости со смещением, ей делали операцию.

Пострадавшая решила обратиться в суд и потребовала взыскать с местного ТСЖ полмиллиона рублей в счет моральной компенсации. Ее иск удовлетворен частично — девушке возместят 120 тысяч рублей.

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