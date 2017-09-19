В 2019 году в Омске откроют современный детский технопарк

В 2019 году в Омске запланировано открытие современного технопарка. Его цель — вовлечь детей в инженерные и визуальные практики с помощью занятий по робототехнике, экологии, техносфере, а также 3D-моделированию и конструированию.

Для реализации проекта расширят уже существующий детский технопарк, который осуществляет деятельность на областной станции юных техников. Уже в этом году из областного бюджета будут выделены средства на ремонт кровли, систем электроснабжения, водоснабжения и канализации. Кроме того планируется переоборудование тепловых узлов, ремонт санузлов и спортивного зала в здании по улице П. Осьминина.

Стоит отметить, что оборудование для развития объединений военно-патриотической направленности, которые будут действовать в технопарке, уже приобретено. Проект «Доступное дополнительное образование для омских детей. Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк» в этом году получил статус приоритетного регионального проекта. Для его реализации расширять площади для организации образовательного процесса, модернизуруют материально-техническую базу, сформируют новые и будут развивать действующие объединения учащихся.