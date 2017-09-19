В Гомеле пять водителей такси оказались бесправниками

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле пять водителей такси одного оператора оказались бесправниками. Этот факт выявила проверка управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области. Прав индивидуальных предпринимателей, которые оказывали услуги такси, лишили в основном из-за езды в пьяном виде. Некоторые из них умудрялись возить пассажиров больше двух лет, исправно платя налоги и представляя отчетность. Корреспондент Р выясняла, почему фирмы-операторы не всегда знают о злоключениях своих водителей.

Коллаж Юлии КОСТИКОВОЙ.

Не пример для подражания

В областной Госавтоинспекции не скрывают: претензии к таксистам есть. Хотя сравнивать их по количеству нарушений с обычными водителями некорректно. Дорога — их рабочее место, ездят они больше, больше и вероятность нарушить.

— Есть и ответственные люди, и те, которые упорно нарушают. За 8 месяцев этого года зарегистрировано 1157 нарушений со стороны водителей такси, — приводит статистику заместитель начальника межрайонного отдела областного управления Госавтоинспекции Владимир Чикезов. — 643 попались на превышении скорости, пятеро были в состоянии алкогольного опьянения, шестеро таксовали без прав, причем один — повторно в течение года. Кстати, штрафы за последнее нарушение достаточно большие — 5—20 базовых величин, а если второй раз — до 50 базовых.

Обгоны, нарушение правил остановки и стоянки таксистами — больная тема для госавтоинспекторов. Угроз для безопасности дорожного движения создается предостаточно.

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А еще по вине таксистов случилось больше 20 дорожно-транспортных происшествий. Самое резонансное — 28 июня. Поздно вечером Volkswagen двигался по улице Мазурова и при повороте на Головацкого не уступил дорогу едущему по встречной полосе мотоциклу. 20-летний мотоциклист серьезно пострадал, а его 16-летняя пассажирка позже умерла в больнице.

Сам себе хозяин

Прав в этом году за грубые нарушения ПДД лишились несколько десятков водителей. По Закону Об основах деятельности по профилактике правонарушений информацию о грубых нарушениях, в том числе и о лишении прав, ГАИ сообщает по месту работы проштрафившегося. Вот тут и появляются подводные камни. Как объяснили в профсоюзе Садружнасць, который и курирует таксистов, только часть фирм такси имеет свой парк машин и становится для водителя обычным нанимателем. Другая часть работает как диспетчерская служба, заключая договоры с перевозчиками, которые являются индивидуальными предпринимателями. Заместитель директора по организации перевозок подобного предприятия Андрей Свиридов таких водителей считает более ответственными:

— Когда водитель — собственник автомобиля, потратившийся на оборудование, ремонт, страховку, он заинтересован в том, чтобы делать свое дело хорошо. За 19 лет работы у нас не было ни одного случая, чтобы водитель работал без прав. Перед устройством на работу мы обязательно проверяем наличие свидетельства о регистрации, лицензии, водительского удостоверения, страхового полиса, смотрим, пройден ли техосмотр, следим, чтобы его проходили каждые полгода.

Вот только отслеживать, насколько водители-ИП порядочны на дорогах, такие фирмы не обязаны. Если таксист работает в компании, то извещение о лишении прав придет в адрес структуры. Если он индивидуальный предприниматель, сам себе место работы, то сообщать фирме-оператору или нет — вопрос законопослушности отдельного человека.

Владимир Чикезов пояснил, что компания может сделать запрос в инфо-центр, где аккумулируются сведения обо всех правонарушениях, но процедура эта платная. Да и не получится ежедневно справляться о поведении каждого из нескольких сотен водителей, с которыми заключены соглашения.

Личная ответственность

На совести индивидуальных предпринимателей остаются и обязательные ежедневные предрейсовые проверки у медиков и механиков. Таксист с трехлетним стажем Александр такими вещами, как, впрочем, и всеми другими обязательными процедурами, предпочитает не пренебрегать. На стоянке к нему в машину с проверкой подходили не только сотрудники транспортной инспекции, но и руководство самой фирмы-оператора.

— А меня за три года никто ни разу не проверил, — радостно сообщает подъехавший на стоянку коллега из конкурирующей фирмы Николай.

Таксисты просят не называть ни их фамилии, ни координат операторов — раскрывать даже самые мелкие внутренние вопросы запрещено всем. Но анонимно предрейсовые проверки часто называют простой формальностью.

— Главное — заключить договор, чтобы дышать в трубочку и давление мерить. На деле я уже и забыл, когда последний раз на самом деле это делал, заплачу положенные 80 копеек, получу штампик — и в путь, — продолжает Николай. — А кто мне мешает потом, во время рейса, бутылочку употребить?

Помешать, кроме желания не нарушать закон, может только проверка на дорогах. С начала года налоговая, ГАИ и транспортная милиция совместными усилиями провели 346 рейдов плюс каждая из служб ведет свою отдельную работу ежедневно. Здесь уж как таксисту повезет: останавливать могут и через день, а возможно, и ни разу. А быть может, правда выплывет наружу, как в случае проверки управления Департамента финансовых расследований. Протоколы в отношении этой пятерки таксистов направлены для рассмотрения в Экономический суд Гомельской области. По санкциям статьи им грозит от десяти до двухсот базовых величин штрафа, возможно, даже с конфискацией полученного дохода.

МНЕНИЕ

Сергей Гатальский, председатель профкома первичной профсоюзной организации индивидуальных предпринимателей и работников микроорганизаций профсоюза Садружнасць:

— Не хотелось бы, чтобы подобные эпизоды бросали тень на всех водителей, ведь человеческий фактор сбрасывать со счетов нельзя. Ответственных водителей больше, но просто кому-то важнее безопасность, а кому-то — деньги.

Хотелось бы, чтобы в открытом доступе существовала общая база данных, откуда фирма могла бы узнать о серьезных нарушениях правил дорожного движения или тем более о лишении водителя прав. Но я не знаю, как это возможно сделать, чтобы не нарушать личное пространство человека, чтобы туда не смог получить доступ знакомый, сосед, приятель.