В Гомеле пять водителей такси оказались бесправниками
Превышение скорости, алкогольное опьянение, езда без прав — какие нарушения чаще всего допускают гомельские таксисты.
Превышение скорости, алкогольное опьянение, езда без прав — какие нарушения чаще всего допускают гомельские таксисты.
В Гомеле пять водителей такси одного оператора оказались бесправниками. Этот факт выявила проверка управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области. Прав индивидуальных предпринимателей, которые оказывали услуги такси, лишили в основном
Коллаж Юлии КОСТИКОВОЙ.
Не пример для подражания
В областной Госавтоинспекции не скрывают: претензии к таксистам есть. Хотя сравнивать их по количеству нарушений с обычными водителями некорректно. Дорога — их рабочее место, ездят они больше, больше и вероятность нарушить.
— Есть и ответственные люди, и те, которые упорно нарушают. За 8 месяцев этого года зарегистрировано 1157 нарушений со стороны водителей такси, — приводит статистику заместитель начальника межрайонного отдела областного управления Госавтоинспекции Владимир Чикезов. — 643 попались на превышении скорости, пятеро были в состоянии алкогольного опьянения, шестеро таксовали без прав, причем один — повторно в течение года. Кстати, штрафы за последнее нарушение достаточно большие — 5—20 базовых величин, а если второй раз — до 50 базовых.
Обгоны, нарушение правил остановки и стоянки таксистами — больная тема для госавтоинспекторов. Угроз для безопасности дорожного движения создается предостаточно.
А еще по вине таксистов случилось больше 20
Сам себе хозяин
Прав в этом году за грубые нарушения ПДД лишились несколько десятков водителей. По Закону Об основах деятельности по профилактике правонарушений информацию о грубых нарушениях, в том числе и о лишении прав, ГАИ сообщает по месту работы проштрафившегося. Вот тут и появляются подводные камни. Как объяснили в профсоюзе Садружнасць, который и курирует таксистов, только часть фирм такси имеет свой парк машин и становится для водителя обычным нанимателем. Другая часть работает как диспетчерская служба, заключая договоры с перевозчиками, которые являются индивидуальными предпринимателями. Заместитель директора по организации перевозок подобного предприятия Андрей Свиридов таких водителей считает более ответственными:
— Когда водитель — собственник автомобиля, потратившийся на оборудование, ремонт, страховку, он заинтересован в том, чтобы делать свое дело хорошо. За 19 лет работы у нас не было ни одного случая, чтобы водитель работал без прав. Перед устройством на работу мы обязательно проверяем наличие свидетельства о регистрации, лицензии, водительского удостоверения, страхового полиса, смотрим, пройден ли техосмотр, следим, чтобы его проходили каждые полгода.
Вот только отслеживать, насколько
Владимир Чикезов пояснил, что компания может сделать запрос в
Личная ответственность
На совести индивидуальных предпринимателей остаются и обязательные ежедневные предрейсовые проверки у медиков и механиков. Таксист с трехлетним стажем Александр такими вещами, как, впрочем, и всеми другими обязательными процедурами, предпочитает не пренебрегать. На стоянке к нему в машину с проверкой подходили не только сотрудники транспортной инспекции, но и руководство самой
— А меня за три года никто ни разу не проверил, — радостно сообщает подъехавший на стоянку коллега из конкурирующей фирмы Николай.
Таксисты просят не называть ни их фамилии, ни координат операторов — раскрывать даже самые мелкие внутренние вопросы запрещено всем. Но анонимно предрейсовые проверки часто называют простой формальностью.
— Главное — заключить договор, чтобы дышать в трубочку и давление мерить. На деле я уже и забыл, когда последний раз на самом деле это делал, заплачу положенные 80 копеек, получу штампик — и в путь, — продолжает Николай. — А кто мне мешает потом, во время рейса, бутылочку употребить?
Помешать, кроме желания не нарушать закон, может только проверка на дорогах. С начала года налоговая, ГАИ и транспортная милиция совместными усилиями провели 346 рейдов плюс каждая из служб ведет свою отдельную работу ежедневно. Здесь уж как таксисту повезет: останавливать могут и через день, а возможно, и ни разу. А быть может, правда выплывет наружу, как в случае проверки управления Департамента финансовых расследований. Протоколы в отношении этой пятерки таксистов направлены для рассмотрения в Экономический суд Гомельской области. По санкциям статьи им грозит от десяти до двухсот базовых величин штрафа, возможно, даже с конфискацией полученного дохода.
МНЕНИЕ
Сергей Гатальский, председатель профкома первичной профсоюзной организации индивидуальных предпринимателей и работников микроорганизаций профсоюза Садружнасць:
— Не хотелось бы, чтобы подобные эпизоды бросали тень на всех водителей, ведь человеческий фактор сбрасывать со счетов нельзя. Ответственных водителей больше, но просто
Хотелось бы, чтобы в открытом доступе существовала общая база данных, откуда фирма могла бы узнать о серьезных нарушениях правил дорожного движения или тем более о лишении водителя прав. Но я не знаю, как это возможно сделать, чтобы не нарушать личное пространство человека, чтобы туда не смог получить доступ знакомый, сосед, приятель.
Мне кажется, не лишним будет ужесточить наказание за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения — увеличить штрафы, ограничивать свободу на несколько суток. Накажут так одного, второй уже задумается: соблюсти закон или заработать две копейки?