На строительство объектов Универсиады-2019 направят 2,2 млрд рублей
Средства выделены на строительство двух спортивных объектов и увеличено финансирования одного из определённых ранее объектов.
Средства выделены на строительство двух спортивных объектов и увеличено финансирования одного из определённых ранее объектов.
Правительство России распределило субсидии на строительство объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Соответствующее распоряжение подписал
Зарезервированные ранее средства в размере 2 млрд 227 млн рублей распределены на строительство и реконструкцию ещё двух спортивных объектов для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 года.
Кроме того, увеличено финансирования одного из определённых ранее объектов.
Так, средства выделены на софинансирование строительства комплекса горнолыжных трасс, реставрацию стадиона им. Ленинского комсомола, а также увеличено финансирования реконструкции Дворца спорта им. И. Ярыгина.
Ранее были распределены бюджетные ассигнования в размере 7 млрд 768,9 млн рублей, в том числе в 2017 году — 5 млрд 535,9 млн рублей, в 2018 году — 2 млрд 233 млн рублей, на строительство и реконструкцию 10 спортивных объектов Универсиады.
При этом были зарезервированы бюджетные ассигнования в размере 2516,8 млн рублей на создание и реконструкцию двух спортивных объектов Универсиады.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года власти Красноярского края заявили, что в ходе подготовки к Универсиаде порядка 10 объектов из 34 планируют сдать раньше срока. Плановые расходы на Универсиаду-2019 в Красноярске составляют около 50 млрд рублей.
Напомним, зимняя Универсиада-2019 состоится в Красноярске в марте 2019 года. Около 3000 спортсменов из 50 стран мира разыграют более 70 комплектов наград в 11 видах спорта. К участию в соревнованиях будут допущены студенты, аспиранты и выпускники предшествующего Универсиаде выпуска в возрасте от 17 до 28 лет.