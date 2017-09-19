Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: помощница рассказала правду о состоянии здоровья Задорнова
Леди Гага больна фибромиалгией. Что это такое?
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Озеро разговаривает с рыбаком: странное видео взбудоражило Сеть
Разбился самолет Минобороны РФ
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют водородной бомбе
08:27 (мск), источник: ИА REGNUM

На строительство объектов Универсиады-2019 направят 2,2 млрд рублей

Средства выделены на строительство двух спортивных объектов и увеличено финансирования одного из определённых ранее объектов.

Источник: Reuters

Правительство России распределило субсидии на строительство объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Зарезервированные ранее средства в размере 2 млрд 227 млн рублей распределены на строительство и реконструкцию ещё двух спортивных объектов для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 года.

Кроме того, увеличено финансирования одного из определённых ранее объектов.

Так, средства выделены на софинансирование строительства комплекса горнолыжных трасс, реставрацию стадиона им. Ленинского комсомола, а также увеличено финансирования реконструкции Дворца спорта им. И. Ярыгина.

Ранее были распределены бюджетные ассигнования в размере 7 млрд 768,9 млн рублей, в том числе в 2017 году — 5 млрд 535,9 млн рублей, в 2018 году — 2 млрд 233 млн рублей, на строительство и реконструкцию 10 спортивных объектов Универсиады.

При этом были зарезервированы бюджетные ассигнования в размере 2516,8 млн рублей на создание и реконструкцию двух спортивных объектов Универсиады.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года власти Красноярского края заявили, что в ходе подготовки к Универсиаде порядка 10 объектов из 34 планируют сдать раньше срока. Плановые расходы на Универсиаду-2019 в Красноярске составляют около 50 млрд рублей.

Напомним, зимняя Универсиада-2019 состоится в Красноярске в марте 2019 года. Около 3000 спортсменов из 50 стран мира разыграют более 70 комплектов наград в 11 видах спорта. К участию в соревнованиях будут допущены студенты, аспиранты и выпускники предшествующего Универсиаде выпуска в возрасте от 17 до 28 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
У Северной Кореи давний счёт к США
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
Совмещенный санузел: за и против
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Названы самые грязные города России
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь