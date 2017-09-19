На строительство объектов Универсиады-2019 направят 2,2 млрд рублей

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Правительство России распределило субсидии на строительство объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Зарезервированные ранее средства в размере 2 млрд 227 млн рублей распределены на строительство и реконструкцию ещё двух спортивных объектов для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 года.

Кроме того, увеличено финансирования одного из определённых ранее объектов.

Так, средства выделены на софинансирование строительства комплекса горнолыжных трасс, реставрацию стадиона им. Ленинского комсомола, а также увеличено финансирования реконструкции Дворца спорта им. И. Ярыгина.

Ранее были распределены бюджетные ассигнования в размере 7 млрд 768,9 млн рублей, в том числе в 2017 году — 5 млрд 535,9 млн рублей, в 2018 году — 2 млрд 233 млн рублей, на строительство и реконструкцию 10 спортивных объектов Универсиады.

При этом были зарезервированы бюджетные ассигнования в размере 2516,8 млн рублей на создание и реконструкцию двух спортивных объектов Универсиады.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года власти Красноярского края заявили, что в ходе подготовки к Универсиаде порядка 10 объектов из 34 планируют сдать раньше срока. Плановые расходы на Универсиаду-2019 в Красноярске составляют около 50 млрд рублей.