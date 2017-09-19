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08:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Житель Приморья строит базу отдыха на «дальневосточном гектаре»

Богдан Дуркалец оборудует пляж и делает пирс для маломерных судов на полученном участке.

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Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.

Приморец Богдан Дуркалец оборудует пляж и делает пирс для маломерных судов на «дальневосточном гектаре», полученном им в бухте Пяти Охотников Шкотовского района Приморья. Предприниматель уже вложил в этот проект 5 млн рублей и планирует добавить еще 10 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

«На “Дальневосточном гектаре” я хочу оборудовать пляж и построить пирс для маломерных судов. Пока этого вида деятельности нет в перечне разрешенных видов использования земельных участков, но для Приморья это очень актуально — протяженность морской границы края — около 1,5 тысяч км, и можно использовать ее с умом и пользой», — рассказывает Богдан Дуркалец.

«Дальневосточный гектар» Богдана начинается в 20 метрах от линии моря, здесь уже вовсю ведутся работы. Вложения в мечту на данном этапе времени составили около 5 млн рублей, по предварительным подсчетам понадобится еще около 10 млн рублей.

«В планах построить большую парковку, рядом с ней расположится основное здание с кафе, где будет жить весь персонал, в нем же будет осуществляться прием посетителей. Порядка 15 четырехместных домика из натурального бруса появится для гостей, все они будут с удобствами,» — подытожил Богдан.

Напомним, получатели «дальневосточных гектаров» могут ознакомиться с 35 мерами поддержки, в их число входит льготный лизинг сельхозтехники, субсидирование кредитов, полученных на освоение «дальневосточного гектара», субсидии на создание семейных ферм, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства.

Познакомиться с мерами можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Кроме того, АРЧК ДВ также сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые содержат структуру и порядок экономических расчетов. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе.

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