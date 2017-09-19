Количество голодающих шахтеров в Забайкалье увеличилось почти вдвое
КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. К устроившим голодовку
КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. К устроившим голодовку
«Количество голодающих составляет на сегодня 37 человек. Все они находятся в администрации. Врачи дежурят и контролируют состояние голодающих. Нарушений порядка нет», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в понедельник 20 бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении
Она заявила, что краевые власти будут защищать интересы жителей, и потребовала от правоохранительных органов принять меры по решению проблемы. Во вторник
Помощник президента ООО «УК ЮГК» по связям с общественностью Наталья Денисова в понедельник сообщила РИА Новости, что компания не причастна к конфликтной ситуации, так как рудник теперь принадлежит ООО «Урюмкан». В этой компании официальных комментариев получить не удалось, однако источник сообщил, что долги перед голодающими шахтерами образовались еще при деятельности «ЮГК».
Местные СМИ сообщают, что количество голодающих составляет около 50 человек.
В мае сообщалось, что почти 80 человек на шахте «Юго-Западная» Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. После переговоров и личного вмешательства губернатора большая часть бастующих поднялась на поверхность. Руководство ООО «Управляющая компания ЮГК», в которое входит предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота Дарасунский рудник, объявило об отсутствии задолженности по зарплате на тот момент и в том же месяце приняло решение о закрытии шахты «Юго-Западная».