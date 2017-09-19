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09:01 (мск), источник: РИА Новости

Количество голодающих шахтеров в Забайкалье увеличилось почти вдвое

КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. К устроившим голодовку из-за невыплаты зарплат шахтерам, работавшим на «Дарасунском руднике», присоединились еще 17 человек, сообщили РИА Новости в отделении полиции по Тунгокоченскому району Забайкалья.

Источник: РИА Новости

«Количество голодающих составляет на сегодня 37 человек. Все они находятся в администрации. Врачи дежурят и контролируют состояние голодающих. Нарушений порядка нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в понедельник 20 бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края объявили голодовку после невыплаты зарплаты. По информации местных властей, всего долги по зарплате образовались перед 500 рабочими.

Глава края Наталья Жданова считает, что сложившаяся ситуация — это произвол со стороны руководства рудника, а голодовка шахтеров — акт отчаяния.

Она заявила, что краевые власти будут защищать интересы жителей, и потребовала от правоохранительных органов принять меры по решению проблемы. Во вторник пресс-служба губернатора края сообщила что ООО «Дарасунский рудник» препятствовало проведению проверки госинспекции труда в конце августа, из-за чего были возбуждены дела об административном правонарушении.

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Помощник президента ООО «УК ЮГК» по связям с общественностью Наталья Денисова в понедельник сообщила РИА Новости, что компания не причастна к конфликтной ситуации, так как рудник теперь принадлежит ООО «Урюмкан». В этой компании официальных комментариев получить не удалось, однако источник сообщил, что долги перед голодающими шахтерами образовались еще при деятельности «ЮГК».

Местные СМИ сообщают, что количество голодающих составляет около 50 человек.

В мае сообщалось, что почти 80 человек на шахте «Юго-Западная» Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. После переговоров и личного вмешательства губернатора большая часть бастующих поднялась на поверхность. Руководство ООО «Управляющая компания ЮГК», в которое входит предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота Дарасунский рудник, объявило об отсутствии задолженности по зарплате на тот момент и в том же месяце приняло решение о закрытии шахты «Юго-Западная».

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