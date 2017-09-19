Количество голодающих шахтеров в Забайкалье увеличилось почти вдвое

Источник: РИА Новости

«Количество голодающих составляет на сегодня 37 человек. Все они находятся в администрации. Врачи дежурят и контролируют состояние голодающих. Нарушений порядка нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в понедельник 20 бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края объявили голодовку после невыплаты зарплаты. По информации местных властей, всего долги по зарплате образовались перед 500 рабочими.

Глава края Наталья Жданова считает, что сложившаяся ситуация — это произвол со стороны руководства рудника, а голодовка шахтеров — акт отчаяния.

Она заявила, что краевые власти будут защищать интересы жителей, и потребовала от правоохранительных органов принять меры по решению проблемы. Во вторник пресс-служба губернатора края сообщила что ООО «Дарасунский рудник» препятствовало проведению проверки госинспекции труда в конце августа, из-за чего были возбуждены дела об административном правонарушении.

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Помощник президента ООО «УК ЮГК» по связям с общественностью Наталья Денисова в понедельник сообщила РИА Новости, что компания не причастна к конфликтной ситуации, так как рудник теперь принадлежит ООО «Урюмкан». В этой компании официальных комментариев получить не удалось, однако источник сообщил, что долги перед голодающими шахтерами образовались еще при деятельности «ЮГК».

Местные СМИ сообщают, что количество голодающих составляет около 50 человек.