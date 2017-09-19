В Сочи с 20 по 24 сентября ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать с 20 по 24 сентября на следующих участках:

20 и 21 сентября с 10.30 до 13.30 по улице Дорога на Большой Ахун.

23 сентября с 9.00 до 13.00 будет ограничен въезд на автомобильную парковку в районе ж\д вокзала в Олимпийском парке.

23 сентября с 7.00 до 17.00 от улицы Голубая (отель «Имеретинский») по бульвару Морской направо по ул. Триумфальная до въезда на трассу Формула I далее в обратном направлении до выезда из Олимпийского парка и далее по Новокраснополянскому шоссе до п. Эсто-Садок и обратно.