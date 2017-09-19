Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Программу «Жди меня» закрыли
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
Озеро разговаривает с рыбаком: странное видео взбудоражило Сеть
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
"Страшная несправедливость": Догилева о размере своей пенсии
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Эрмитажные коты нашли новый дом
09:45 (мск), источник: Югополис

В Сочи с 20 по 24 сентября ограничат движение транспорта

Причиной стало проведение сразу финала Кубка России по лыжероллерам и соревнования по триатлону Ironstar 226 Sochi 2017.

Ограничения будут действовать с 20 по 24 сентября на следующих участках:

20 и 21 сентября с 10.30 до 13.30 по улице Дорога на Большой Ахун.

23 сентября с 9.00 до 13.00 будет ограничен въезд на автомобильную парковку в районе ж\д вокзала в Олимпийском парке.

23 сентября с 7.00 до 17.00 от улицы Голубая (отель «Имеретинский») по бульвару Морской направо по ул. Триумфальная до въезда на трассу Формула I далее в обратном направлении до выезда из Олимпийского парка и далее по Новокраснополянскому шоссе до п. Эсто-Садок и обратно.

24 сентября с 9.00 до 12.00 по улице Голубая от улицы Цветочная далее по Морскому бульвару, ул. Триумфальной, Новокраснополянскому шоссе до п. Эсто-Садок (в одну сторону), сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Сочи с 20 по 24 сентября ограничат движение транспорта
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
С «серыми» телефонами в России хотят бороться через базу IMEI
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь