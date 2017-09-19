Жители «7 ветров» в Волгограде получат горячую воду к 25 сентября

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», отключение воды связано с тем, что на данный момент специалисты устанавливают компенсаторы на трубопроводах около ТРК «Парк-Хаус». Сделать это раньше они не могли из-за задержки поставки необходимых деталей и оборудования.

В концессиях также добавили, что за то время, пока у жителей «Семи ветров» не было горячей воды, плата за нее взиматься не будет. «В данный момент жители за август получили полные платежки. Перерасчет за этот месяц будет сделан в сентябре. Аналогично перерасчет за сентябрь также будет сделан в октябре», — пояснили в «Концессиях теплоснабжения».