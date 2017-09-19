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09:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

Жители «7 ветров» в Волгограде получат горячую воду к 25 сентября

Коммунальщики пообещали жителям микрорайона «Семь ветров», что вернут им горячее водоснабжение 25 сентября, а также не будут взимать с них плату за него.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», отключение воды связано с тем, что на данный момент специалисты устанавливают компенсаторы на трубопроводах около ТРК «Парк-Хаус». Сделать это раньше они не могли из-за задержки поставки необходимых деталей и оборудования.

В настоящее время коммунальщикам удалось возобновить водоснабжение по следующим адресам:

  • Пр. Маршала Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 112;
  • Б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;
  • Ул. Землячки, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56;
  • Ул. 8-й Воздушной Армии, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 47а, 47б, 66;
  • Ул. Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38.

В концессиях также добавили, что за то время, пока у жителей «Семи ветров» не было горячей воды, плата за нее взиматься не будет. «В данный момент жители за август получили полные платежки. Перерасчет за этот месяц будет сделан в сентябре. Аналогично перерасчет за сентябрь также будет сделан в октябре», — пояснили в «Концессиях теплоснабжения».

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