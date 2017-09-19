Как родители борются с школьными поборами

Источник: РИА "Новости"

На «горячую линию», собирающую информацию о денежных поборах в учебных заведениях России, за десять дней поступило более 100 звонков из 27 регионов. Выяснилось, что родителей заставляют сдавать деньги на турникеты, взятые в кредит, приносить по 16 кг картошки и оплачивать официантов в школьной столовой. «Газета.Ru» разбиралась, на что школы чаще всего собирают деньги и как пресекать незаконные поборы.

Законодательство предусматривает бесплатное обеспечение школы всем необходимым для организации учебного процесса. Тем не менее, по всей стране продолжают всплывать случаи незаконных поборов. В сентябре общественной организацией «Зона права» была проведена «горячая линия», где родители могли анонимно сообщить о случаях вымогательства денег. За десять дней на нее поступило более 100 звонков из 27 регионов.

Самым необычным оказалось сообщение из татартанского города Кукмора: там руководство школы № 4 попросило родителей привезти по 16 кг картошки либо отдать эквивалентную ее стоимости сумму.

Не менее странная жалоба поступила из Ростова-на-Дону, где директор школы № 24 намеревается взять в кредит турникет стоимостью 475 тыс. рублей. Оплачивать его будут родители, которым предлагается сдавать по 300 рублей в течение шести лет.

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В волгоградской школе на питание одного ребенка выделяется по 30 рублей, родителей просят буквально «дать, сколько не жалко», поскольку этих денег на нормальную еду не хватит. «В одной из школ родители семиклассников предложили скинуться на официантов в столовой для первоклассников, а в Забайкальском крае просили деньги за использование учебников. Старый учебник — 5 рублей, новые — по 10», — поделился с «Газетой.Ru» представитель «Зоны права» Булат Мухамеджанов.

В остальном же поступившие на «горячую линию» жалобы можно разделить на три пункта: рабочие тетради, уборка и охрана, а также вымышленный «фонд класса». Что касается рабочих тетрадей, то, согласно Минобрнауки, навязывание их покупки недопустимо: тетради можно приобретать только на добровольной основе. Хотя они могут развивать интеллектуальную деятельность ребенка и служат хорошим подспорьем для закрепления пройденного материала, использовать их в образовательном процессе необязательно.

На уровне Генпрокуратуры нет четкой позиции. В некоторых региональных прокуратурах считают, что рабочая тетрадь — учебное пособие, и она должна предоставляться бесплатно. Если школа переходит на учебный план, подразумевающий наличие такой тетради, то нужно изначально закладывать бюджет на них. Булат Мухамеджанов Представитель «Зоны права»

Второй пункт — уборка и охрана. В среднем по стране на оплату этих «позиций» собирают по 70−100 рублей в месяц со школьника. Швабру в руки или ответственность за безопасность детей берет не каждый. Снижают желание низкие зарплаты и высокий объем работы.

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«Администрации школ приходиться доплачивать уборщицам. Средства в регионах берут с родителей, так как финансирование не покрывает расходы на уборку. К тому же в школах очень высокие требования к санитарным нормам», — рассказал «Газете.Ru» представитель «Зоны права».

Обращаться к «опоре режима» (то есть к родительскому комитету) директорам приходится и для оплаты частных охранных услуг. Из-за недавних громких ЧП в российских школах власти призывают делать охрану круглосуточной, однако муниципальных денег на это зачастую просто нет.

Последний пункт, по которому чаше всего обращаются с жалобами — это так называемые сборы в «фонд школы или класса». Сам по себе фонд предполагает наличие расчетного счета, реквизитов. В случае школ отчетность по собранным деньгам нулевая: руководство не платит налоги за собранные деньги. Тем временем суммы сборов варьируются от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за год с ученика, которые в сумме выливаются в миллионные бюджеты.

По данным ВЦИОМ, который опросил родителей школьников, о незаконных требованиях денег со стороны администраций школ заявили лишь 22% респондентов.

При этом случаи поборов чаще всего наблюдаются в регионах, а не в Москве. Это обусловлено разными схемами финансирования учебных заведений.

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«В столичных школах действует подушевое финансирование. Директора школ имеют возможность распоряжаться средствами, которые у них есть на счету: сколько детей пришло, столько и денег. В регионах действует система распределения: сколько школе дадут, столько и будет. Могут и мало дать», — пояснила «Газете.Ru» председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.

Эксперты уверены, что тема поборов всегда была актуальна в родительском сообществе школ и детских садов. Они утверждают, что с 90-х годов правовая культура родителей возросла. Если раньше с жалобами на поборы родители обращались к правозащитникам и юристам, то сегодня они неплохо знают свои права и могут не принимать правила игры.

В соцсети «ВКонтакте» есть десятки групп, где обсуждают неправомерные сборы средств со школьников. Самое крупное сообщество насчитывает 35 тыс. участников.

«В нашей школе раздали заявления на предоставление платных дополнительных образовательных услуг по программе “Информатика и ИТК” и “Страноведение”. Есть родители, которые отказались от дополнительных занятий для своих детей, и эти дети весь урок сидят в отдельном кабинете и ждут безотказных», — пишет одна из мам в тематическом сообществе в соцсети «ВКонтакте» и просит подсказать, правомерны ли такие действия.

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Опытные комментаторы сразу же объясняют, что введение платных уроков в основную программу является нарушением. Тем временем под постом появляются родители с похожими проблемами. Рассказав о своей ситуации, они объединяются с другими, чтобы разработать план дальнейшей борьбы. «Никто не будет вас силой заставлять сдавать деньги, просто нужно учиться говорить нет, отстаивать свою позицию и пользоваться интернетом для информации», — такие советы можно найти практически под каждой жалобой на поборы.

Родители, добившееся справедливости, делятся ответами на свои заявления в департамент образования и прокуратуру. В них сотрудники правоохранительных органов отчитываются о проведении проверок по факту сбора денежных средств или навязывания покупки дополнительных учебных материалов.

В пресс-службе Минобрнауки «Газете.Ru» сообщили, что в случае принудительных сборов средств на образовательные нужды родителям необходимо обратиться с жалобой в территориальный орган управления образованием или в правоохранительные органы. «В преддверии каждого учебного года министерство проводит мониторинг готовности регионов к учебному процессу, включая мониторинг обеспеченности учебниками», — подчеркнули в ведомстве.

Однако иногда сдвинуть с места неправомерные схемы руководства учебных заведений оказывается задачей не из простых. «Раньше педсостав фактически своими руками требовал от родителей денежные средства: делал пометки в дневнике с просьбой “сдать деньги” на то или иное мероприятие. Сегодня все нужные средства собираются при помощи активистов родительского комитета. Когда родитель обращается в надзорные органы с жалобой на поборы, прокураторе довольно сложно провести проверку и привлечь кого-либо. По факту выясняется, что требует не сама школа, а родительский комитет. Все это ограничивается замечаниями и выговорами», — рассказал правозащитник Мухамеджанов.

Он также добавил, что в школьных поборах нет коррупционной составляющей: «В 90% случаях нет такого, чтобы директора тратили собранные деньги на яхты, машины. В основном все тратится на школу: ремонт, покраску, наем охранников».

Представитель департамента образования Людмила Мясникова рассказала, что случаев снятия руководства из-за жалоб родителей на ее практике не наблюдалось.

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«Прокуратора расследует все случаи неправомерного вымогания денег. На что бы родители ни жаловались, прокурорская проверка каждый раз выезжает в школу», — говорит она. Мясникова убеждена, что профилактические беседы надо проводить не с директорами школ, а с родителями. «Главы школ у нас давным давно не занимаются никакими поборами. Надо воспитывать родителей и объяснять им, что не следует собирать дополнительные средства. Московской школе деньги не нужны, их более чем достаточно», — считает представительница ведомства.