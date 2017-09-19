ГИС-центр ПГНИУ: в Прикамье на неделе осадков не ожидается

На этой неделе в Пермском крае неделя будет сухой и умеренно прохладной. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Так, 19 сентября температура по югу региона достигнет +20…+23°. В Перми воздух также ненадолго прогреется до +18…+20°. При этом по северу края сохранится значительная облачность и осадки продолжатся, а температура воздуха днем не превысит +10…+15°.



20 сентября будет еще достаточно тепло — в южной части края в течение суток +13…+16°, по северу +9…+12°, и продолжатся небольшие дожди. Однако на следующий день температура будет колебаться в течение +8…+13°. 22 сентября похолодание усилится, по востоку края ожидаются заморозки до -2°, а дневная температура не превысит +6…+11°. При этом ожидается малооблачная погода без осадков.



23 сентября в субботу, по предварительным прогнозам, также будет малооблачно и без осадков. При этом заток холода прекратится, и температура воздуха в дневные часы начнет повышаться.