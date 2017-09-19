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09:33 (мск), источник: Новости Перми

ГИС-центр ПГНИУ: в Прикамье на неделе осадков не ожидается

Вопреки прогнозам гидрометцентра России, который обещал дождливую неделю, специалисты из пермского университета отметили, что в ближайшие дни осадков в регионе не будет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 759 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Новости Перми

На этой неделе в Пермском крае неделя будет сухой и умеренно прохладной. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Так, 19 сентября температура по югу региона достигнет +20…+23°. В Перми воздух также ненадолго прогреется до +18…+20°. При этом по северу края сохранится значительная облачность и осадки продолжатся, а температура воздуха днем не превысит +10…+15°.

20 сентября будет еще достаточно тепло — в южной части края в течение суток +13…+16°, по северу +9…+12°, и продолжатся небольшие дожди. Однако на следующий день температура будет колебаться в течение +8…+13°. 22 сентября похолодание усилится, по востоку края ожидаются заморозки до -2°, а дневная температура не превысит +6…+11°. При этом ожидается малооблачная погода без осадков.

23 сентября в субботу, по предварительным прогнозам, также будет малооблачно и без осадков. При этом заток холода прекратится, и температура воздуха в дневные часы начнет повышаться.

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