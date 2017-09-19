Прокуроры нашли нарушения безопасности в воронежских автобусах
В маршрутках не было камер, а также не работали спидометры и габаритные огни.
В маршрутках не было камер, а также не работали спидометры и габаритные огни.
Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района обнаружили нарушения безопасности в городских автобусах и маршрутках, сообщила
Прокуроры установили, что в маршрутках транспортных компаний «Автолайн +» и ООО «АТП-1» не было средств видеонаблюдения. Кроме того, в помещениях для техобслуживания и ремонта автобусов не было автоматической пожарной сигнализации. Воронежские водители ездили на маршрутках, в которых не работали спидометр и боковые габаритные огни, а также не было противооткатных упоров.
Сотрудники прокуратуры также отметили, что на территории Центрального автовокзала нет медпункта и комнаты отдыха для водителей. Кроме того, на фасадной стороне основного здания автовокзала нет расписания регулярных маршрутов.
Прокурор внес представления руководителям транспортных компаний об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Административное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ возбудили в отношении и.о. генерального директора ООО ТК «Автолайн+» (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Он должен выплатить 20 тыс. рублей штрафа.