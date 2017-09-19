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09:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуроры нашли нарушения безопасности в воронежских автобусах

В маршрутках не было камер, а также не работали спидометры и габаритные огни.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района обнаружили нарушения безопасности в городских автобусах и маршрутках, сообщила пресс-служба ведомства Воронежской области в понедельник, 18 сентября.

Прокуроры установили, что в маршрутках транспортных компаний «Автолайн +» и ООО «АТП-1» не было средств видеонаблюдения. Кроме того, в помещениях для техобслуживания и ремонта автобусов не было автоматической пожарной сигнализации. Воронежские водители ездили на маршрутках, в которых не работали спидометр и боковые габаритные огни, а также не было противооткатных упоров.

Сотрудники прокуратуры также отметили, что на территории Центрального автовокзала нет медпункта и комнаты отдыха для водителей. Кроме того, на фасадной стороне основного здания автовокзала нет расписания регулярных маршрутов.

Прокурор внес представления руководителям транспортных компаний об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Административное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ возбудили в отношении и.о. генерального директора ООО ТК «Автолайн+» (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Он должен выплатить 20 тыс. рублей штрафа.

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