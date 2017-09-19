Прокуроры нашли нарушения безопасности в воронежских автобусах

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района обнаружили нарушения безопасности в городских автобусах и маршрутках, сообщила пресс-служба ведомства Воронежской области в понедельник, 18 сентября.

Прокуроры установили, что в маршрутках транспортных компаний «Автолайн +» и ООО «АТП-1» не было средств видеонаблюдения. Кроме того, в помещениях для техобслуживания и ремонта автобусов не было автоматической пожарной сигнализации. Воронежские водители ездили на маршрутках, в которых не работали спидометр и боковые габаритные огни, а также не было противооткатных упоров.

Сотрудники прокуратуры также отметили, что на территории Центрального автовокзала нет медпункта и комнаты отдыха для водителей. Кроме того, на фасадной стороне основного здания автовокзала нет расписания регулярных маршрутов.