Памятник комсомольскому Хатико внезапно подорожал
Собранных денег не хватает на отливку скульптуры преданной собаки Найды.
Собранных денег не хватает на отливку скульптуры преданной собаки Найды.
Монумент преданной собаке Найде, которая 12 лет ждала своего хозяина на месте его гибели в
Напомним, что изначально на изготовление памятника требовалось 400 тыс рублей, но в ходе сбора пожертвований через краудфандинговую платформу удалось собрать только 336. Недостающую сумму добавили спонсоры из числа местных бизнесменов, также были вложены грантовые средства.
Однако в процессе подготовительных работ выяснилось, что памятник обойдётся дороже.
— Оказалось, что в
Напомним, что недавно молодёжь сняла и выложила в сеть фильм о преданной дворняге. По мнению многих комсомольчан, памятник станет достопримечательностью и местом встреч.
Как сообщалось ранее, беспородная собака Найда 12 лет ждала своего хозяина на остановке «Швейная фабрика», где произошло ДТП. Мужчину вместе с собакой сбила машина. Хозяин Найды не выжил, а она вернулась на место трагедии и отказалась покидать его. Неравнодушные комсомольчане заботились о животном, подкармливали его и даже установили будку, чтобы собака не замерзла. В августе прошлого года Найда погибла. На собаку, как обычно лежавшую на обочине дороги, наехал автомобиль.