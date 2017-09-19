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11:24 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Памятник комсомольскому Хатико внезапно подорожал

Собранных денег не хватает на отливку скульптуры преданной собаки Найды.

Монумент преданной собаке Найде, которая 12 лет ждала своего хозяина на месте его гибели в Комсомольске-на-Амуре, может обойтись дороже, чем предполагалось до начала сбора средств, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что изначально на изготовление памятника требовалось 400 тыс рублей, но в ходе сбора пожертвований через краудфандинговую платформу удалось собрать только 336. Недостающую сумму добавили спонсоры из числа местных бизнесменов, также были вложены грантовые средства.

Однако в процессе подготовительных работ выяснилось, что памятник обойдётся дороже.

 — Оказалось, что в Комсомольске-на-Амуре нет специалистов, которые могли бы отлить скульптуру Найды из бетона, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» куратор проекта Олег Кулагин. — Наш местный скульптор Игорь Руттер сделает формовку памятника, а отливать его придётся в Хабаровске. Сейчас мы пытаемся найти мастера, который сделал бы это за приемлемую плату. Однако пока нам озвучивают слишком крупные суммы: от 650 тыс до 1 млн рублей. Сейчас поиск литейщика продолжается. Если найти мастера, который согласится отлить памятник Найде за 400 тыс, не удастся, возможно, придётся пожертвовать размерами монумента. По эскизу Игоря Руттера, за который проголосовали комсомольчане, фигура собаки будет высотой в реальный рост животного. Величины ей добавит только постамент. Поэтому организаторы работ по установке памятника преданной дворняги постараются сделать всё возможное, чтобы сохранить его исходные размеры. Возможно, даже объявят дополнительный сбор пожертвований. — Если кто-нибудь может подсказать нам мастера, готового взяться за отливку памятника в Хабаровске или Комсомольске, пожалуйста, сообщите нам по телефону 8−984−176−11−21, — обратился к жителям региона куратор проекта.

Напомним, что недавно молодёжь сняла и выложила в сеть фильм о преданной дворняге. По мнению многих комсомольчан, памятник станет достопримечательностью и местом встреч.

Как сообщалось ранее, беспородная собака Найда 12 лет ждала своего хозяина на остановке «Швейная фабрика», где произошло ДТП. Мужчину вместе с собакой сбила машина. Хозяин Найды не выжил, а она вернулась на место трагедии и отказалась покидать его. Неравнодушные комсомольчане заботились о животном, подкармливали его и даже установили будку, чтобы собака не замерзла. В августе прошлого года Найда погибла. На собаку, как обычно лежавшую на обочине дороги, наехал автомобиль.

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