Сегодня сотни кишиневцев останутся без света
Сегодня, 19 сентября 2017 года, состоится профилактическое отключение света. Компания RED UNION FENOSA временно приостанавливает подачу электроэнергии с целью улучшить качество услуг.
Сегодня, 19 сентября 2017 года, состоится профилактическое отключение света. Компания RED UNION FENOSA временно приостанавливает подачу электроэнергии с целью улучшить качество услуг.
БОТАНИКА.
Ул. Александру Негру Водэ, 66/4, Данубиус, 36−50, 45−57, Сармизеджетуса, 75, 77, 77A, 87, Тирас, 1−47, 2−66 с 09:30 18:00.
БУЮКАНЫ.
Ул. Барьера Скулень, 38, переулок Барьера Скулень, 7, 20−48, 23, Басарабилор, 37, Кэлэрашь, 78, Милано, 5−19, 58−68, Торино 1−29, 2−16 с 09:10 19:04. Ул. Б. Лэутару26, 28, 32, 28/1, 26A, Штефан Нягэ, 16−38, 17−37 с 09:30 17:00. Ул. Н. Иорга, 8A, 10 с 09:00 19:00. Ул. Г. Тофан, 4, 6, 6A, Парис, 32/2, 34/2, 34/3, 39/1, Сучевица, 31, 34, 41, 43 с 09:30 17:00.
ЦЕНТР.
Ул. А. Лэпушняну, 1−11, 2−24, А. Щусев, 108, 141, 143, 149, М. Витязул, 9955, бул. Штефан чео Маре, 151, 159, 163 с 09:20 19:00.
ЧЕКАНЫ.
Ул.
РЫШКАНОВКА.
Ул. Соколень, 10, 12/2 частично с 10:00 16.00. Ул. Флорэрий, 2, 2 M, K, J, Z, 6/1, 7, переулок Флорэрий, 2 A, D, E, I, L, M, V, Z, 4, переулок 2 Флорэрий, 3, Мачилор, 3, 5, Пажурий, 6, 20/2, 16 частично с 09:00 18:00.