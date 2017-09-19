На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничат движение

Источник: РИА "Новости"

Так, ограничения движения во вторник, 19 сентября, будут действовать сразу на шести федеральных трассах 47 региона.

М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

— км 612, 615 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт сопряжения ПЧ с обочиной.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

— км 46−60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов а/б покрытия;.

— км 80−100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочинах механизированным способом.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

— км 41−45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформации покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 34−40 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербург с 08:00 до 20:00, покос травы в РП.

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 46 — 50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформации покрытия;.