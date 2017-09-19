На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничат движение
Актуальную информацию об ограничениях движения, связанных с дорожными работами, для ivbg.ru традиционно сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Актуальную информацию об ограничениях движения, связанных с дорожными работами, для ivbg.ru традиционно сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Так, ограничения движения во вторник, 19 сентября, будут действовать сразу на шести федеральных трассах 47 региона.
М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
— км 612, 615 ограничение скорости движения в сторону г.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:
— км 46−60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов а/б покрытия;.
— км 80−100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочинах механизированным способом.
А-180 «Нарва»
— км 41−45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформации покрытия.
А-181 «Скандинавия»
— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.
Р-21 «Кола»
— км 34−40 ограничение скорости движения в сторону г.
Р-23
— км 46 — 50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформации покрытия;.
— км 79 — 170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочинах механизированным способом (выборочно).