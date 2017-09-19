Более 5 тысяч студентов стали участниками парада в Екатеринбурге

Всего в акции, прошедшей 16 сентября, участвовали более 5 тысяч человек. В их числе учащиеся Уральского государственного медицинского университета, университета путей сообщения, педагогического университета, горного университета.

«Самой многочисленной в Екатеринбурге стала колонна Уральского федерального университета — около тысячи человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что студенты прошли по центру Екатеринбурга с яркими плакатами, спели гимн, дали клятву студентов, а также приняли участие в мастер-классах.

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