Более 5 тысяч студентов стали участниками парада в Екатеринбурге
Екатеринбург. 19 сентября.
Екатеринбург. 19 сентября.
Всего в акции, прошедшей 16 сентября, участвовали более 5 тысяч человек. В их числе учащиеся Уральского государственного медицинского университета, университета путей сообщения, педагогического университета, горного университета.
«Самой многочисленной в Екатеринбурге стала колонна Уральского федерального университета — около тысячи человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что студенты прошли по центру Екатеринбурга с яркими плакатами, спели гимн, дали клятву студентов, а также приняли участие в
Кроме того, в рамках акции был организован телемост со студентами из десятков городов России.