Омский Роспотребнадзор потребовал закрыть 58 сайтов по продаже алкоголя

Для предотвращения угрозы здоровья и жизни граждан, включая несовершеннолетних, специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области регулярно мониторят Интернет на наличие сайтов с предложениями о продаже алкогольной продукции дистанционным способом.

По факту выявления подобных сайтов Управление подало в Куйбышевский районный суд г. Омска 55 заявлений в порядке особого производства. В качестве заинтересованного лица привлечено Управления Роскомнадзора по Омской области. Роспотребнадзор требует признать информацию, размещенную на 58 сайтах, запрещённой к распространению. Требования удовлетворены по 47 заявлениям. Остальные находятся на рассмотрении.