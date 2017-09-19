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09:44 (мск), источник: Om1.ru

Омский Роспотребнадзор потребовал закрыть 58 сайтов по продаже алкоголя

Продажа алкоголя дистанционным способом запрещена законом. В суд подано 55 заявлений.

Продажа алкоголя дистанционным способом запрещена согласно п. 5 «Правил продажи дистанционным способом», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612.

Для предотвращения угрозы здоровья и жизни граждан, включая несовершеннолетних, специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области регулярно мониторят Интернет на наличие сайтов с предложениями о продаже алкогольной продукции дистанционным способом.

По факту выявления подобных сайтов Управление подало в Куйбышевский районный суд г. Омска 55 заявлений в порядке особого производства. В качестве заинтересованного лица привлечено Управления Роскомнадзора по Омской области. Роспотребнадзор требует признать информацию, размещенную на 58 сайтах, запрещённой к распространению. Требования удовлетворены по 47 заявлениям. Остальные находятся на рассмотрении.

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