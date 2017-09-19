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09:48 (мск), источник: АиФ Казань

Рустам Минниханов выложил в Инстаграм фотографии с Октоберфеста

Президент РТ побывал на фестивале Октоберфест в Мюнхене.

Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Инстаграм фотографии с Октоберфеста.

В рамках рабочего визита в Мюнхен президент Татарстана посетил фольклорный фестиваль Октоберфест, который ежегодно собирает большое количество туристов. Праздник традиционно проводится на лугу Терезы. К нему допускаются только мюнхенские пивоваренные компании.

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