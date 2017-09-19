Рустам Минниханов выложил в Инстаграм фотографии с Октоберфеста
Президент РТ побывал на фестивале Октоберфест в Мюнхене.
Президент РТ побывал на фестивале Октоберфест в Мюнхене.
Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Инстаграм фотографии с Октоберфеста.
В рамках рабочего визита в Мюнхен президент Татарстана посетил фольклорный фестиваль Октоберфест, который ежегодно собирает большое количество туристов. Праздник традиционно проводится на лугу Терезы. К нему допускаются только мюнхенские пивоваренные компании.