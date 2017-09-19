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10:05 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Ник Вуйчич станет специальным гостем фестиваля молодежи в Сочи

До всемирного слета остается меньше месяца — он пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.

Волонтеры по всей стране активно готовятся к празднику. От Краснодарского края на фестивале будут более 600 человек. Они уже прошли спецподготовку: помогали посетителям и на Олимпиаде, и на Кубке конфедераций, и на этапах «Формулы-1».

Что касается общего числа участников, их будет не менее 20 тысяч из 150 стран мира.

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