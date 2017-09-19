В Симферополе построят Школу искусств
В Симферополе под строительство Школы искусств власти планируют выделить участок площадью 2,6 гектара.
В Симферополе под строительство Школы искусств власти планируют выделить участок площадью 2,6 гектара.
В настоящее время проходит процедура предварительного согласования, корректировки и межевания участка, на котором планируется возведение школы, — сообщает
На данный момент симферопольская Школа искусств располагается в весьма стеснённых условиях — на 20 кв.м. — в здании филармонии. Ранее учреждение находилось на правах арендатора помещения в общеобразовательной школе № 2.