Экологи: Более 3 тысяч деревьев в Воронеже требуют замены

К такому выводу пришли специалисты, которые завершили инвентаризацию зелёных насаждений на 51 улице.

Каждое дерево пронумеровали и нанесли на карту. Вскоре она появится в публичном доступе, говорят в мэрии. Кроме того, эксперты проверили состояние зелени и дали рекомендации по уходу.

По их мнению, более 3 тысяч деревьев в городе нужно вырубить. В Управлении экологии обещают разработать детальный план по каждому участку: одни посадки придётся вырубить, другие — достаточно обрезать. Работы начнут весной.

В следующем году инвентаризация продолжится ещё на 50 улицах города. Главное, говорят чиновники, это позволит контролировать сохранность деревьев.

Наталья Ветер, руководитель Управления экологии Воронежа: