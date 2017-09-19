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09:47 (мск), источник: Вести - Воронеж

Экологи: Более 3 тысяч деревьев в Воронеже требуют замены

В 2018 году инвентаризация продолжится ещё на 50 улицах города. Большинство деревьев на Ленинском проспекте Воронежа требуют замены.

К такому выводу пришли специалисты, которые завершили инвентаризацию зелёных насаждений на 51 улице.

Каждое дерево пронумеровали и нанесли на карту. Вскоре она появится в публичном доступе, говорят в мэрии. Кроме того, эксперты проверили состояние зелени и дали рекомендации по уходу.

По их мнению, более 3 тысяч деревьев в городе нужно вырубить. В Управлении экологии обещают разработать детальный план по каждому участку: одни посадки придётся вырубить, другие — достаточно обрезать. Работы начнут весной.

В следующем году инвентаризация продолжится ещё на 50 улицах города. Главное, говорят чиновники, это позволит контролировать сохранность деревьев.

Наталья Ветер, руководитель Управления экологии Воронежа:

«Зачастую бывает не совсем просто в органах внутренних дел доказать факт рубки зелёного насаждения. Потому что у нас спрашивают, поставлено ли дерево было на баланс, имеется ли у него номер инвентарный. А вот теперь имеется».

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