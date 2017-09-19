Экологи: Более 3 тысяч деревьев в Воронеже требуют замены
В 2018 году инвентаризация продолжится ещё на 50 улицах города. Большинство деревьев на Ленинском проспекте Воронежа требуют замены.
В 2018 году инвентаризация продолжится ещё на 50 улицах города. Большинство деревьев на Ленинском проспекте Воронежа требуют замены.
К такому выводу пришли специалисты, которые завершили инвентаризацию зелёных насаждений на 51 улице.
Каждое дерево пронумеровали и нанесли на карту. Вскоре она появится в публичном доступе, говорят в мэрии. Кроме того, эксперты проверили состояние зелени и дали рекомендации по уходу.
По их мнению, более 3 тысяч деревьев в городе нужно вырубить. В Управлении экологии обещают разработать детальный план по каждому участку: одни посадки придётся вырубить, другие — достаточно обрезать. Работы начнут весной.
В следующем году инвентаризация продолжится ещё на 50 улицах города. Главное, говорят чиновники, это позволит контролировать сохранность деревьев.
Наталья Ветер, руководитель Управления экологии Воронежа:
«Зачастую бывает не совсем просто в органах внутренних дел доказать факт рубки зелёного насаждения. Потому что у нас спрашивают, поставлено ли дерево было на баланс, имеется ли у него номер инвентарный. А вот теперь имеется».