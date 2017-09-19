Уральский доктор представлен к награде МЧС за спасение тонувшей женщины
Вблизи деревни Пальники Вячеслав Дорохин оказал помощь женщине, которая вместе с мужем сплавлялась на лодке по реке.
Вблизи деревни Пальники Вячеслав Дорохин оказал помощь женщине, которая вместе с мужем сплавлялась на лодке по реке.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Врач отделения неотложной помощи
«Вячеслав Дорохин представлен Главным управлением МЧС России по Свердловской области к медали МЧС России “За спасение погибающих на водах” и по праву занимает место в номинации “Герои среди нас” регионального этапа всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей “Созвездие мужества — 2017”. 30 апреля вблизи деревни Пальники он спас женщину, которая вместе с мужем сплавлялась на лодке по реке», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, лодка наткнулась на бревно и перевернулась. «Вода была очень холодная, <…> плавать я умею, но много одежды, сапоги, все тянуло ко дну, начала терять сознание. Когда меня вытащили, я уже ничего не помню», — привела
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