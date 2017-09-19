Как передвинуть здание весом 2000 тонн?
Знаменитый храм Нефритового Будды в Шанхае решили подвинуть на пару десятков метров — ради пожарной безопасности. Но как подвинуть здание весом 2000 тонн?
Знаменитый храм Нефритового Будды в Шанхае решили подвинуть на пару десятков метров — ради пожарной безопасности. Но как подвинуть здание весом 2000 тонн?
В Шанхае есть знаменитый храм Нефритового Будды, куда ежедневно приходят тысячи верующих и туристов.
По соображениям пожарной безопасности 135-летний храм решили подвинуть на пару десятков метров.
Но как это сделать, учитывая, что здание весит примерно 2000 тонн?