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11:07 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Как передвинуть здание весом 2000 тонн?

Знаменитый храм Нефритового Будды в Шанхае решили подвинуть на пару десятков метров — ради пожарной безопасности. Но как подвинуть здание весом 2000 тонн?

В Шанхае есть знаменитый храм Нефритового Будды, куда ежедневно приходят тысячи верующих и туристов.

По соображениям пожарной безопасности 135-летний храм решили подвинуть на пару десятков метров.

Но как это сделать, учитывая, что здание весит примерно 2000 тонн?

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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