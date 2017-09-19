Погода ухудшится в ближайшие сутки в Приангарье

Источник: РИА "Новости"

Об ухудшении погоды в ближайшие сутки в Иркутской области предупреждают синоптики и спасатели.

По прогнозам Гидрометцентра, 20 сентября по региону пройдут дожди, местами — ливни и грозы. По северу Приангарья возможен мокрый снег. Кроме того, пронесется сильный ветер с порывами до 13−18 м/c.

Ночью столбик термометра опустится до +6,+11 градусов, местами до +3 градусов, в северных районах до 0,+5 градусов. При прояснении будет -2,-7 градусов. Днем потеплеет до +8, +13 градусов, в отдельных районах до +1 ,+6 градусов.