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11:21 (мск), источник: АиФ Иркутск

Погода ухудшится в ближайшие сутки в Приангарье

Непогода придет во все районы региона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Об ухудшении погоды в ближайшие сутки в Иркутской области предупреждают синоптики и спасатели.

По прогнозам Гидрометцентра, 20 сентября по региону пройдут дожди, местами — ливни и грозы. По северу Приангарья возможен мокрый снег. Кроме того, пронесется сильный ветер с порывами до 13−18 м/c.

Ночью столбик термометра опустится до +6,+11 градусов, местами до +3 градусов, в северных районах до 0,+5 градусов. При прояснении будет -2,-7 градусов. Днем потеплеет до +8, +13 градусов, в отдельных районах до +1 ,+6 градусов.

Сотрудники МЧС советуют жителям и гостям региона в часы непогоды соблюдать меры безопасности.

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