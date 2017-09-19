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10:04 (мск), источник: РИА Крым

Полцентнера сомнительного сала и 6 собак-нелегалов не пустили в Крым с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости (Крым). За минувшую неделю инспекторы управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю пресекли попытки ввоза на полуостров с Украины более 250 килограммов продукции животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Россельхознадзоре, в сумках и чемоданах граждан, следующих на полуостров с территории сопредельного государства через автомобильные пункты пропуска, инспекторы обнаружили 54 кг сала, 34 кг свинины, 62 кг мясных и колбасных изделий, более 400 яиц и другие продукты.

Кроме того, в Крым пытались нелегально ввезти шесть собак и одного кота без ветеринарных сопроводительных документов.

При этом сотрудники Россельхознадзора разрешили ввезти в Крым 85 домашних животных с документами, удостоверяющими отсутствие у них опасных заболеваний.

С начала этого года специалисты управления вернули на Украину более 8 тонн продуктов животного происхождения и более 300 домашних животных.

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