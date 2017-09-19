Полцентнера сомнительного сала и 6 собак-нелегалов не пустили в Крым с Украины

Как уточнили в Россельхознадзоре, в сумках и чемоданах граждан, следующих на полуостров с территории сопредельного государства через автомобильные пункты пропуска, инспекторы обнаружили 54 кг сала, 34 кг свинины, 62 кг мясных и колбасных изделий, более 400 яиц и другие продукты.

Кроме того, в Крым пытались нелегально ввезти шесть собак и одного кота без ветеринарных сопроводительных документов.

При этом сотрудники Россельхознадзора разрешили ввезти в Крым 85 домашних животных с документами, удостоверяющими отсутствие у них опасных заболеваний.