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09:56 (мск), источник: БЕЛТА

Охотничьи угодья выставлены на торги в Полоцком районе

19 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Охотничьи угодья выставлены на торги в Полоцком районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Полоцкого райисполкома.

Источник: БЕЛТА

Торги по предоставлению в аренду охотничьих угодий фонда запаса, расположенных на территории Полоцкого района, сроком на 20 лет пройдут 26 октября. Общая площадь выставленных охотугодий составляет 7,9 тыс. га, в том числе лесных охотничьих угодий — 3 тыс. га, полевых — 3,8 тыс. га, водно-болотных — 1 тыс. га. Сумма ежегодной арендной платы — Br590.

По условиям торгов будущий арендатор должен создать в течение двух лет после заключения договора аренды ряд объектов материально-технической базы (дом охотника, стоянка для автомобилей, вольер для содержания собак и др.), не менее двух рабочих мест, а также условия для охотничьего и экологического туризма. Также на него возлагается обязательство по достижению оптимальной численности охотничьих животных нормированных видов в течение восьми лет.

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