Охотничьи угодья выставлены на торги в Полоцком районе
19 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Охотничьи угодья выставлены на торги в Полоцком районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Полоцкого райисполкома.
19 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Охотничьи угодья выставлены на торги в Полоцком районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Полоцкого райисполкома.
Торги по предоставлению в аренду охотничьих угодий фонда запаса, расположенных на территории Полоцкого района, сроком на 20 лет пройдут 26 октября. Общая площадь выставленных охотугодий составляет 7,9 тыс. га, в том числе лесных охотничьих угодий — 3 тыс. га, полевых — 3,8 тыс. га,
По условиям торгов будущий арендатор должен создать в течение двух лет после заключения договора аренды ряд объектов