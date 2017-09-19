Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Спортсмен-ходок Николай Иванов погиб на юго-востоке Москвы
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Украине
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
8Салют водородной бомбе
17:49 (мск), источник: ТАСС

Пострадавшим от пожаров под Волгоградом начали выплачивать благотворительную помощь

Материальную помощь из средств благотворительного фонда получат 28 семей.

ВОЛГОГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Более 2 млн рублей поступило на счет Волгоградского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» для пострадавших в августовских пожарах в Волгоградской области. Со вторника выплаты начали поступать на счета пострадавших. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В настоящее время на счет фонда поступило более 2 млн рублей, сбор средств будет продолжен. Выплаты начнут поступать на счета жителей с 19 сентября. Материальную помощь из средств благотворительного фонда получат 28 семей, пострадавших в результате пожаров в Волгоградской области», — сказано в сообщении ведомства.

На заседании комиссии благотворительного фонда было принято решение оказать помощь тем, для кого пострадавшее жилье не было единственным. По 110 тыс. рублей получат 15 семей, которые полностью утратили имущество, в зависимости от степени утраты имущества восемь семей получат по 70 тыс. рублей, четыре семьи по 40 тыс. рублей и одна семья — 20 тыс. рублей.

В пресс-службе обладминистрации также напомнили, что по 50 тыс. рублей на каждого члена семьи в связи с частичной утратой имущества выплачено 44 жителям, за полностью утраченное имущество по 100 тыс. получили 48 пострадавших. По 1 млн рублей выделено семьям двух погибших в результате пожаров, двум гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, направлено по 400 тыс. рублей.

В настоящее время жителям волгоградского региона, которые в результате лесных и ландшафтных пожаров лишились своего единственного жилья, переданы первые семь государственных жилищных сертификатов.

Всего для жителей, лишившихся единственного жилья в результате ЧС, связанной с природными пожарами, было выделено 26 жилищных сертификатов. Глава региона Андрей Бочаров поставил задачу помочь обладателям сертификатов в реализации прав на жилье, чтобы в новые дома люди переехали до наступления холодов.

В конце августа Волгоградскую область, где держалась сухая и ветреная погода, охватили крупные природные пожары, 23 августа в регионе был введен режим ЧС (снят с 9 сентября). В населенных пунктах сгорело более 150 строений, пострадавшими признаны 92 человека (46 семей), у 26 семей сгоревшие дома были единственным жильем. В результате одного из пожаров погибла пожилая пара.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 "Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
«Телефонные атаки» на Россию устроили хакеры из Брюсселя
«Почта России» попросила вернуть ей господдержку
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS
В Шанхае решили передвинуть здание весом 2000 тонн (видео)
Спорт
10 главных событий 10 туров российской премьер-лиги Вспоминаем все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона
Авто
Новый японский кроссовер: от 1 599 000 рублей 25 октября стартуют российские продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Совмещенный санузел: за и против
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь