Движение в обоих направлениях открыто на Байкальском тракте
На реконструируемом участке 12 — 29 км автомобильной дороги Иркутск — Листвянка вступила в силу основная схема движения по левой и по правой оси.
На реконструируемом участке 12 — 29 км автомобильной дороги Иркутск — Листвянка вступила в силу основная схема движения по левой и по правой оси.
Как сообщает 19 сентября 2017 года
По правой оси на участке 12029 км во время перекрытия движения провели работы по устройству верхнего слоя покрытия из