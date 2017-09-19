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11:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Движение в обоих направлениях открыто на Байкальском тракте

На реконструируемом участке 12 — 29 км автомобильной дороги Иркутск — Листвянка вступила в силу основная схема движения по левой и по правой оси.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 19 сентября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заместителя министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгения Липатова, открыто движение по авторазвязке в районе пос. Молодежный. На развязке к пос. Пивовариха в районе пос. Новая Лисиха работы близятся к завершению.

По правой оси на участке 12029 км во время перекрытия движения провели работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устранены просадки на мосту через ручей Волчий Ключ, заменена водопропускная труба. Работы на объекте выполнены на 91%. Подрядчику предстоит завершить работы по устройству развязки в районе пос. Пивовариха, устройству покрытия на разворотных съездах, обустройству участка реконструкции. Окончание работ по контракту 30 октября.

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