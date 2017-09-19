На территории бывшего завода в Красноярске откроют парк ностальгии по СССР

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

На территории бывшего завода «Сибэлектросталь» в Кировском районе Красноярска появится парк «Ностальгия», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Обустройство промышленной территории началось весной этого года. По задумке проектировщиков, на площади 8 га появится многофункциональное общественное пространство. Сейчас в парке приводят в порядок деревья, обустраивают пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, а также зоны отдыха, гимнастическую и танцевальную площадки, детский городок, восстанавливается центральная аллея. Планируется, что первый этап работ завершится до конца сентября.

Сегодня обустройство нового места отдыха проверил глава города Эдхам Акбулатов. Он встретился с жителями Кировского района, бывшими сотрудниками завода «Сибэлектросталь» и обсудил концепцию парка.

«Этот парк формировался с 1953 года, здесь руками работников завода и жителей были посажены деревья, устраивались праздники. И по сей день красноярцы, проживающие вблизи, приходят на субботники, гуляют здесь. Этот парк — ностальгия по нашей молодости, это зеленая полоса, которая помогает сохранить экологический баланс района, это отличное место отдыха для всех жителей Кировского района», — рассказал ветеран Великой отечественной войны, бывший директор завода «Сибэлектросталь» Алексей Федченко.

Красноярцы на встрече с мэром предложили создать в парке зону для выгула собак и площадку для скандинавской ходьбы. Горожанам пообещали учесть их пожелания, а также продумать функциональное наполнение парка.