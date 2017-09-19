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11:41 (мск), источник: Newslab.ru

На территории бывшего завода в Красноярске откроют парк ностальгии по СССР

Обустройство промышленной территории началось весной этого года.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

На территории бывшего завода «Сибэлектросталь» в Кировском районе Красноярска появится парк «Ностальгия», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Обустройство промышленной территории началось весной этого года. По задумке проектировщиков, на площади 8 га появится многофункциональное общественное пространство. Сейчас в парке приводят в порядок деревья, обустраивают пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, а также зоны отдыха, гимнастическую и танцевальную площадки, детский городок, восстанавливается центральная аллея. Планируется, что первый этап работ завершится до конца сентября.

Сегодня обустройство нового места отдыха проверил глава города Эдхам Акбулатов. Он встретился с жителями Кировского района, бывшими сотрудниками завода «Сибэлектросталь» и обсудил концепцию парка.

«Этот парк формировался с 1953 года, здесь руками работников завода и жителей были посажены деревья, устраивались праздники. И по сей день красноярцы, проживающие вблизи, приходят на субботники, гуляют здесь. Этот парк — ностальгия по нашей молодости, это зеленая полоса, которая помогает сохранить экологический баланс района, это отличное место отдыха для всех жителей Кировского района», — рассказал ветеран Великой отечественной войны, бывший директор завода «Сибэлектросталь» Алексей Федченко.

Красноярцы на встрече с мэром предложили создать в парке зону для выгула собак и площадку для скандинавской ходьбы. Горожанам пообещали учесть их пожелания, а также продумать функциональное наполнение парка.

«В течение трех лет, поэтапно, общественное пространство приобретет законченный ухоженный вид. Идея сделать парк ностальгии по советскому периоду жизни нашего города очень интересная. Его функциональное наполнение подразумевает и территории для спортивных занятий, и для тихого отдыха, и для прогулок с детьми. Практика нашего города доказывает, что именно такие парки и уголки отдыха востребованы жителями. Не так давно был реконструирован парк имени 1 мая в Ленинском районе, создан новый парк 400-летия Красноярска в Советском районе. Сейчас в городе реализуется федеральная программа “Городская среда”, в рамках которой реконструируется левобережная набережная реки Енисей, в преддверии Универсиады запланировано благоустройство сквера “Энтузиастов”. Все эти и ряд других общественных пространств очень востребованы красноярцами, они являются настоящими точками притяжения для жителей», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

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