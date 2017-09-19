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11:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Листвянки пожаловались властям на строительство вдоль береговой линии Байкала

Коллективное письмо опубликовано в соцсетях.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители Листвянки обратились к властям региона, а также в прокуратуру из-за массовой застройки вдоль береговой линии Байкала. Депутат Госдумы Николай Николаев опубликовал коллективное письмо на своей странице в Facеbook. В обращении отмечается, что в поселке началось строительство в черте водоохранной зоны, идет вскрытие горных пород. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«От лица жителей поселка Листвянка просим вас разобраться и взять под контроль продажу земель, массовую застройку и вскрытие горных образований вдоль береговой линии нашего поселка, так как данные территории расположены в черте водоохранной зоны», — говорится в обращении.

В частности, строительство ведется по адресам: улица Горького, дом 29ж; улица Лазо, дом 3; улица Островского, дом 2. Обращение подписали 27 человек. Николай Николаев отметил, что подготовит депутатский запрос в Росприроднадзор и Генпрокуратуру.

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