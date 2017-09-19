Жители Листвянки пожаловались властям на строительство вдоль береговой линии Байкала
Коллективное письмо опубликовано в соцсетях.
Коллективное письмо опубликовано в соцсетях.
Жители Листвянки обратились к властям региона, а также в прокуратуру
«От лица жителей поселка Листвянка просим вас разобраться и взять под контроль продажу земель, массовую застройку и вскрытие горных образований вдоль береговой линии нашего поселка, так как данные территории расположены в черте водоохранной зоны», — говорится в обращении.
В частности, строительство ведется по адресам: улица Горького, дом 29ж; улица Лазо, дом 3; улица Островского, дом 2. Обращение подписали 27 человек. Николай Николаев отметил, что подготовит депутатский запрос в Росприроднадзор и Генпрокуратуру.