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11:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярская бабушка-путешественница приняла участие в съемках передачи на «Первом»

Шоу «Старше всех!» появится в эфире скоро.

Красноярка Елена Ерхова приняла участие в съемках новой передачи на «Первом канале» — «Старше всех!». Анонс шоу появился в группе телеканала во «ВКонтакте». Сообщается, что в передаче будет идти речь о пожилых людях, которые, не смотря на преклонный возраст, занимаются интересными вещами и владеют удивительными способностями.

«Наши герои молоды душой и всегда готовы к приключениям. Им исполняется 70, 80, 90 лет — а они только-только начинают жить: занимаются спортом, прыгают с парашютом, открывают в себе таланты артистов, силачей, блогеров, гимнастов, поваров и не только. Вы увидите невероятных бабушек и дедушек и узнаете, что возраст — бесценное богатство, которое только помогает жить!», — говорится в сообщении «Первого канала».

На кадрах из анонса видно, как красноярская 90-летняя путешественница Елена Ерхова верхом на верблюде появляется в студии шоу. Передача «Старше всех!» появится в эфире скоро.

Баба Лена стала известной на всю страну после знакомства с москвичкой Екатериной Папиной, которая рассказала о путешествиях пенсионерки на своей странице в соцсети. Бабушка за 6 лет побывала в Италии, Германии, Польше, Турции, Вьетнаме, Чехии, Доминикане и Таиланде.

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