Красноярская бабушка-путешественница приняла участие в съемках передачи на «Первом»
Шоу «Старше всех!» появится в эфире скоро.
Шоу «Старше всех!» появится в эфире скоро.
Красноярка Елена Ерхова приняла участие в съемках новой передачи на «Первом канале» — «Старше всех!». Анонс шоу появился в группе телеканала во «ВКонтакте». Сообщается, что в передаче будет идти речь о пожилых людях, которые, не смотря на преклонный возраст, занимаются интересными вещами и владеют удивительными способностями.
«Наши герои молоды душой и всегда готовы к приключениям. Им исполняется 70, 80, 90 лет — а они
На кадрах из анонса видно, как красноярская 90-летняя путешественница Елена Ерхова верхом на верблюде появляется в студии шоу. Передача «Старше всех!» появится в эфире скоро.
Баба Лена стала известной на всю страну после знакомства с москвичкой Екатериной Папиной, которая рассказала о путешествиях пенсионерки на своей странице в соцсети. Бабушка за 6 лет побывала в Италии, Германии, Польше, Турции, Вьетнаме, Чехии, Доминикане и Таиланде.