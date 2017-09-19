Новая природоохранная прокуратура проследит за исполнением законов в Хабаровском крае
Возглавил её старший советник юстиции Александр Саблин.
Возглавил её старший советник юстиции Александр Саблин.
Хабаровск, 19 сентября, AmurMedia.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
В состав прокуратуры вошли семь межрайонных природоохранных прокуратур: Биробиджанская, Благовещенская, Владивостокская,
Основными функциями является надзор за исполнением законов об охране природы, соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду органами исполнительной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями.
Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура осуществляет надзор на территории г. Хабаровска, Хабаровского, Бикинского, Вяземского районов и района имени Лазо. Исполняет обязанности Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора младший советник юстиции Поддубнова Ирина Владимировна.
По фактам нарушения природоохранного законодательства на указанной территории все заинтересованные лица могут обратиться в Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру, по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 18. Телефон: