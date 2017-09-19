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11:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новая природоохранная прокуратура проследит за исполнением законов в Хабаровском крае

Возглавил её старший советник юстиции Александр Саблин.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 19 сентября, AmurMedia.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.03.2017 № 11-ш образована Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, которая осуществляет свою деятельность с 7 августа 2017 года, в пределах бассейна реки Амур, охватывая территорию Амурской и Еврейской автономных областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. Исполняет обязанности Амурского бассейнового природоохранного прокурора старший советник юстиции Саблин Александр Петрович, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе прокуратуры.

В состав прокуратуры вошли семь межрайонных природоохранных прокуратур: Биробиджанская, Благовещенская, Владивостокская, Комсомольская-на-Амуре, Николаевская-на-Амуре, Хабаровская и Читинская.

Основными функциями является надзор за исполнением законов об охране природы, соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду органами исполнительной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями.

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура осуществляет надзор на территории г. Хабаровска, Хабаровского, Бикинского, Вяземского районов и района имени Лазо. Исполняет обязанности Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора младший советник юстиции Поддубнова Ирина Владимировна.

По фактам нарушения природоохранного законодательства на указанной территории все заинтересованные лица могут обратиться в Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру, по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 18. Телефон: 8 (4212) 35−23−44.

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