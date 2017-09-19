В Челябинске пройдёт крупнейшая конференция для IT-специалистов
Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» 28 сентября проведёт Вторую конференцию для южноуральских представителей
Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» 28 сентября проведёт Вторую конференцию для южноуральских представителей
Напомним, в июне этого года «Интерсвязь» впервые публично заявила о себе как о компании, стремительно развивающейся в сфере IT. Конференция, приуроченная к этому событию, собрала около двухсот специалистов отрасли информационных технологий. С учётом успеха прошедшего мероприятия и заинтересованности айтишников в продолжении встреч такого формата, руководство компании «Интерсвязь» приняло решение о внедрении этой практики на постоянной основе.
На этот раз конференция станет ещё познавательней, уверяют организаторы. Темы подобраны с учётом современных тенденций развития
Помимо теоретической части, специалисты компании «Интерсвязь» проведут с участниками разбор профильных кейсов в формате
Конференция «IT.IS» состоится 28 сентября в отеле «Мелиот» (Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 17г), начало в 16 часов. Ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться для бесплатного участия можно по ссылке.