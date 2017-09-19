В Челябинске пройдёт крупнейшая конференция для IT-специалистов

Напомним, в июне этого года «Интерсвязь» впервые публично заявила о себе как о компании, стремительно развивающейся в сфере IT. Конференция, приуроченная к этому событию, собрала около двухсот специалистов отрасли информационных технологий. С учётом успеха прошедшего мероприятия и заинтересованности айтишников в продолжении встреч такого формата, руководство компании «Интерсвязь» приняло решение о внедрении этой практики на постоянной основе.

На этот раз конференция станет ещё познавательней, уверяют организаторы. Темы подобраны с учётом современных тенденций развития IT-отрасли, например, «Статические “белые” ip-адреса для клиентов»; «Апгрейд домофонов силами провайдера»; «Реализация телеметрии через “Интернет вещей”. Технология LoRa»; «История одного Kamailio»; «Управление TV со смартфона через DLNA»; «Wi-Fi точек доступа в Mikrotik — CAPsMAN»; «BLE + Beacon = навигация внутри здания, и только?»; «Защита от DDoS атак сети оператора связи: как обезопасить сеть от сетевых атак в десятки гигабит» и «UBERизация сантехника: service-desk для бизнеса управляющей компании».

Помимо теоретической части, специалисты компании «Интерсвязь» проведут с участниками разбор профильных кейсов в формате face-to-face. «Мы внимательно проанализировали опыт первой конференции, учли все недочёты и пожелания участников, поэтому надеемся, что сентябрьское мероприятие пройдёт на высоком организационном уровне, а самое главное — станет полезным как для нас, так и для наших гостей. Рассчитываем, что в конференции примут участие около трёхсот специалистов», — уточняет генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.