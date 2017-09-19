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11:24 (мск), источник: Интерфакс

Регионы Урала составят топ-10 самых популярных маршрутов для привлечения туристов

Челябинск. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Регионы Урала намерены создать единую дорожную карту развития туризма и общего турпродукта, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе минкультуры Челябинской области во вторник.

Взаимодействие в сфере туризма представители регионов обсудили на заседании Координационного совета по развитию туризма в УрФО, которое прошло в Миассе под председательством министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина.

В частности, планируется составить ТОП-10 самых популярных региональных маршрутов, в который войдут по одному-два маршрута от каждого из шести регионов УрФО.

Также будут сформированы межрегиональные маршруты по наиболее популярным туристским объектам Урала.

«Очень важно создать четкий ассоциативный ряд у туристов, которые, получая информацию об одном субъекте УрФО, сразу же бы вспоминали другой субъект. Мы предлагаем разработать несколько событийных календарей, подчиненных одной тематике», — пояснили в минкульте.

В частности, Челябинская область пригласила коллег на фестиваль «Уральские валенки», который пройдет в начале декабря в Кусинском районе.

В свою очередь представители ХМАО анонсировали выставку «ЮграТур», запланированную на 17 по 19 ноября.

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