Регионы Урала составят топ-10 самых популярных маршрутов для привлечения туристов
Челябинск. 19 сентября.
Челябинск. 19 сентября.
Взаимодействие в сфере туризма представители регионов обсудили на заседании Координационного совета по развитию туризма в УрФО, которое прошло в Миассе под председательством министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина.
В частности, планируется составить ТОП-10 самых популярных региональных маршрутов, в который войдут по
Также будут сформированы межрегиональные маршруты по наиболее популярным туристским объектам Урала.
«Очень важно создать четкий ассоциативный ряд у туристов, которые, получая информацию об одном субъекте УрФО, сразу же бы вспоминали другой субъект. Мы предлагаем разработать несколько событийных календарей, подчиненных одной тематике», — пояснили в минкульте.
В частности, Челябинская область пригласила коллег на фестиваль «Уральские валенки», который пройдет в начале декабря в Кусинском районе.
В свою очередь представители ХМАО анонсировали выставку «ЮграТур», запланированную на 17 по 19 ноября.