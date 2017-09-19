В Общественной палате выяснили, как россияне относятся к мигрантам

По мнению авторов доклада, на это повлияло упорядочивание пребывания в России мигрантов, имеющих право на безвизовый въезд в страну, а также отсутствие в 2016 году резонансных террористических актов, совершенных исламскими радикалами, и развитие инфорационно-образовательных практик в России.

Мигрантофобия остается серьезной проблемой российского общества, однако ее уровень в последние три года также неуклонно снижается. Если в 2014 году он составлял 76%, в 2015 — 68%, то в 2016 — 66%.

Тем не менее, по словам составителей доклада, Россия остается на четвертом месте среди европейских стран с самым высоким уровнем мигрантофобии и отстает только от Венгрии, Польши и Греции. Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2016 году, 62% россиян считают, что мигранты отбирают у них рабочие места, а 64% уверены, что мигранты увеличивают уровень преступности в России, отмечается в докладе.