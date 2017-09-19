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11:25 (мск), источник: РИА Новости

В Общественной палате выяснили, как россияне относятся к мигрантам

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Уровень мигрантофобии в России снизился с 76% в 2014 году до 66% в 2016 году, сообщается в докладе Общественной палаты РФ «Ксенофобия, радикализм и преступления на почве ненависти в России 2016 г».

Источник: РИА Новости

По мнению авторов доклада, на это повлияло упорядочивание пребывания в России мигрантов, имеющих право на безвизовый въезд в страну, а также отсутствие в 2016 году резонансных террористических актов, совершенных исламскими радикалами, и развитие инфорационно-образовательных практик в России.

Мигрантофобия остается серьезной проблемой российского общества, однако ее уровень в последние три года также неуклонно снижается. Если в 2014 году он составлял 76%, в 2015 — 68%, то в 2016 — 66%.
Доклад Общественной палаты

Тем не менее, по словам составителей доклада, Россия остается на четвертом месте среди европейских стран с самым высоким уровнем мигрантофобии и отстает только от Венгрии, Польши и Греции. Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2016 году, 62% россиян считают, что мигранты отбирают у них рабочие места, а 64% уверены, что мигранты увеличивают уровень преступности в России, отмечается в докладе.

7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Андрей Волков
Никуда он не снился, за какие заслуги я их должен любить? Зачем они вообще здесь нужны? Хотели получить независимость - получили, зачем они сюда едут из...
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