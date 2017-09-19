Живущая на «Столбах» лиса выманила еду у туристов и стала героем видеоролика (видео)

Лиса в красноярском заповеднике «Столбы» стала совсем ручной. Видеоролик с названием «Мухтар, ко мне» выложил сегодня в социальные сети красноярец Андрей Горный.

Мужчина показал, что лиса, поселившаяся около месяца назад рядом с Первым столбом, почти не боится людей. На записи видно, что зверь подбирает хлеб в полуметре от человека, но сразу отбегает при любом резком движении. Брать еду из рук лиса не решается.

Сотрудники заповедника уже попросили не кормить лису, так как это может животному навредить. Кроме этого, специалисты предупреждают об опасности, которую может представлять дикий зверь. Однако красноярцы и гости города продолжают угощать лесного жителя своими бутербродами.