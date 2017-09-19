Уникальное разнообразие радиоактивных частиц обнаружено в реке Енисей

В реке Енисей уникальное разнообразие радиоактивных частиц. Об этом сообщают специалисты КНЦ СО РАН. В бассейне реки обнаружены как частицы, ассоциирующиеся с ядерным топливом, так и активационные частицы, связанные с возможной коррозией материалов в ядре реактора и на управляющих стержнях.

Присутствие в бассейне реки радиоактивных частиц различного происхождения делает Енисей уникальным объектом для экологических исследований, уверены специалисты.

В последнем исследовании коллектив российских и норвежских ученых выполнил детальный анализ методами сканирующей электронной микроскопии, рентгеновского микроанализа и спектрометрии более 200 обнаруженных в ходе многолетних экспедиций частиц, что позволило датировать частицы и сделать предположения об источниках их происхождения.

«Ранее, на основании результатов гамма спектрометрических измерений мы предполагали, что в реке есть частицы двух возрастов. Более точные измерения, выполненные в сотрудничестве с коллегами из Норвегии, позволили выделить три временных интервала “рождения” частиц. На основании анализа соотношения изотопов цезия мы определили, что наиболее вероятные периоды образования частиц это 1964−1969, 1972−1975 и 1983−1985 годы», — рассказывает заведующий лабораторией радиоэкологии Института биофизики КНЦ СО РАН Александр Болсуновский.

Современные высокоточные методы исследований позволяют оценить приблизительное время образования радиоактивного материала и предположительный источник их происхождения.

Например, кобальт приобретает радиоактивность после интенсивного облучения. Кобальт может присутствовать в небольших количествах в нержавеющей стали, используемой для создания ядерных реакторов. В случае коррозии материала и попадания частиц с активированным кобальтом в водяной контур охлаждения реактора, радиоактивные частицы могут вымываться в окружающую среду.