В Советском районе Казани строится новый детсад на 340 мест

Источник: Город Казань.KZN.RU

Учреждение дошкольного образования рассчитано на 340 мест и откроет свои двери для дошколят в сентябре 2018 года. Глава города проверил ход выполнения работ и отметил необходимость следования современным тенденциям при оформлении детских учреждений.

В детский сад-новостройку ЖК «ART City» в очередности зарегистрировано 165 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе 55 детей от 3 до 7 лет.

В настоящий момент в здании ведутся работы по кирпичной кладке третьего этажа, устройству фундаментов теневых навесов. Директор подрядной организации «Арстрой» Марат Арсланов показал Ильсуру Метшину будущие помещения дошкольного учреждения. Подрядчик отметил, что детский сад будет рассчитан на 17 групп, строительство планируется завершить в конце текущего года. М. Арсланов презентовал эскиз будущего здания. «Первоначально фасад был серым и унылым. Но мы переработали это решение, чтобы в итоге получилось ярко, чтобы детский сад вписывался в окружающую обстановку», — сообщил подрядчик. Мэр положительно оценил новое решение фасада.

Далее Ильфат Гильфанов, представитель застройщика ООО УК «Унистрой», рассказал Ильсуру Метшину о ходе строительства самого жилого комплекса. Он отметил, что в сданном в эксплуатацию в начале года первом доме заселено уже около 300 квартир из 500. В конце года в эксплуатацию будет введен второй дом комплекса, еще три дома находятся в стадии строительства.

И. Гильфанов отметил, что в будущем на территории комплекса будет построен еще один детский сад на 340 мест и школа на 1500 мест. Также здесь появится торговый центр, магазины и другие объекты инфраструктуры. В планах застройщика — оборудование дороги через комплекс, которая свяжет улицы П. Лумумбы и Космонавтов. По словам Ильфата Гильфанова, дорога будет строиться по мере возведения домов в этом районе. Всего же комплекс будет состоять из 21 жилого дома общей площадью квартир порядка 240 тысяч кв.м.

Мэр города осмотрел заселенный дом и прилегающую территорию. На придомовой территории уже благоустроены детская и спортивная площадки с тренажерами для людей разных возрастов.

Градоначальник отметил современный подход к комплексной застройке территории, когда жилые дома возводятся одновременно с социальными объектами и благоустройством придомовых территорий и сказал, что с таким требованием города сегодня согласны все застройщики. А это в конечном итоге значительно повышает комфорт для новоселов.

Отметим, что сеть дошкольного образования Казани включает 320 образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования. Всего детсады посещают около 68 тыс. детей. В настоящее время в городе ведется строительство еще двух детских садов: в ЖК «Весна» (340 мест) и ЖК «Станция Юбилейная» (220 мест).