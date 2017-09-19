Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Тем, кто боится уколов, поможет «суперинъекция»
Армения допустила возврат части территорий
Власти Украины решили продать права на трансляцию ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Липницкая рассказала о своем диагнозе - СМИ
"14 лет в одной куртке": Сеть высмеяла Волочкову
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
Мирно вернем не только Донбасс, но и Ялту – Порошенко
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Лучшие снимки Cassini
11:42 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Советском районе Казани строится новый детсад на 340 мест

(Город Казань KZN.RU, 19 сентября, Антон Ноздрин). Мэр Казани Ильсур Метшин посетил строительную площадку нового детского сада, который возводится в рамках федеральной целевой программы «Жилище» в жилом комплексе «ART City».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Учреждение дошкольного образования рассчитано на 340 мест и откроет свои двери для дошколят в сентябре 2018 года. Глава города проверил ход выполнения работ и отметил необходимость следования современным тенденциям при оформлении детских учреждений.

В детский сад-новостройку ЖК «ART City» в очередности зарегистрировано 165 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе 55 детей от 3 до 7 лет.

В настоящий момент в здании ведутся работы по кирпичной кладке третьего этажа, устройству фундаментов теневых навесов. Директор подрядной организации «Арстрой» Марат Арсланов показал Ильсуру Метшину будущие помещения дошкольного учреждения. Подрядчик отметил, что детский сад будет рассчитан на 17 групп, строительство планируется завершить в конце текущего года. М. Арсланов презентовал эскиз будущего здания. «Первоначально фасад был серым и унылым. Но мы переработали это решение, чтобы в итоге получилось ярко, чтобы детский сад вписывался в окружающую обстановку», — сообщил подрядчик. Мэр положительно оценил новое решение фасада.

Далее Ильфат Гильфанов, представитель застройщика ООО УК «Унистрой», рассказал Ильсуру Метшину о ходе строительства самого жилого комплекса. Он отметил, что в сданном в эксплуатацию в начале года первом доме заселено уже около 300 квартир из 500. В конце года в эксплуатацию будет введен второй дом комплекса, еще три дома находятся в стадии строительства.

И. Гильфанов отметил, что в будущем на территории комплекса будет построен еще один детский сад на 340 мест и школа на 1500 мест. Также здесь появится торговый центр, магазины и другие объекты инфраструктуры. В планах застройщика — оборудование дороги через комплекс, которая свяжет улицы П. Лумумбы и Космонавтов. По словам Ильфата Гильфанова, дорога будет строиться по мере возведения домов в этом районе. Всего же комплекс будет состоять из 21 жилого дома общей площадью квартир порядка 240 тысяч кв.м.

Мэр города осмотрел заселенный дом и прилегающую территорию. На придомовой территории уже благоустроены детская и спортивная площадки с тренажерами для людей разных возрастов.

Градоначальник отметил современный подход к комплексной застройке территории, когда жилые дома возводятся одновременно с социальными объектами и благоустройством придомовых территорий и сказал, что с таким требованием города сегодня согласны все застройщики. А это в конечном итоге значительно повышает комфорт для новоселов.

Отметим, что сеть дошкольного образования Казани включает 320 образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования. Всего детсады посещают около 68 тыс. детей. В настоящее время в городе ведется строительство еще двух детских садов: в ЖК «Весна» (340 мест) и ЖК «Станция Юбилейная» (220 мест).

В рабочем совещании также приняли участие глава администрации Советского района Рустем Гафаров, начальник Управления образования города Ильсур Хадиуллин и другие.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Советском районе Казани строится новый детсад на 340 мест
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ
Правительство РФ утвердило размер премий за медали на Олимпиаде
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
С «серыми» телефонами в России хотят бороться через базу IMEI
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Агутин снялся в фильме вместе с Безруковым: первые кадры Популярный певец и наставник шоу «Голос» дебютировал в кино
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Совмещенный санузел: за и против
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
Названы самые грязные города России
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь