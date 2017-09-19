В Петербурге отменили показ «Матильды» на выставке «Кино Экспо»

Источник: РИА Новости

«Фильм “Матильда” показан не будет», — сказал собеседник агентства. Также он сообщил, что информация о приезде на выставку министра культуры Владимира Мединского не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что фильма «Матильда» будет показан на выставке «Кино Экспо» для участников мероприятия без допуска прессы.

Первый в России предпремьерный показ фильма «Матильда» прошел в понедельник, 11 сентября, во Владивостоке при беспрецедентных мерах безопасности. Фильм транслировался одновременно сразу в четырех залах кинотеатра «Иллюзион центр».

«Матильда» выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Студия Учителя в Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание.

Также ранее адвокат режиссера Константин Добрынин сообщал, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. Рядом с местом возгорания лежали обрывки бумаги с надписью «За Матильду гореть».