Учёные установили источник радиоактивных частиц в Енисее

Российские учёные провели анализ более 200 радиоактивных частиц, обнаруженных в речных долинах реки Енисей с 1995 по 2016 годы. Об этом 19 сентября сообщает издание «Наука в Сибири».

«В бассейне реки обнаружены как частицы, содержащие цезий, стронций, плутоний и америций и ассоциирующиеся с ядерным топливом, так и активационные частицы, содержащие кобальт и европий, связанные с возможной коррозией материалов в ядре реактора и на управляющих стержнях», — говорится в сообщении.

Учёные выполнили анализ частиц с помощью методов сканирующей электронной микроскопии, рентгеновского микроанализа и спектрометрии. Это позволило датировать частицы.

На основании анализа соотношения изотопов цезия было установлено, что частицы образовались в трех временных интервалах: в 1964—1969, 1972−1975 и 1983−1985 годы.

Кроме того, впервые в Енисее были обнаружены частицы, содержащие радиоактивный европий, который используется для контроля работы ядерных реакторов.