Учёные установили источник радиоактивных частиц в Енисее
Учёные провели анализ более 200 радиоактивных частиц.
Учёные провели анализ более 200 радиоактивных частиц.
Российские учёные провели анализ более 200 радиоактивных частиц, обнаруженных в речных долинах реки Енисей с 1995 по 2016 годы. Об этом 19 сентября сообщает издание «Наука в Сибири».
«В бассейне реки обнаружены как частицы, содержащие цезий, стронций, плутоний и америций и ассоциирующиеся с ядерным топливом, так и активационные частицы, содержащие кобальт и европий, связанные с возможной коррозией материалов в ядре реактора и на управляющих стержнях», — говорится в сообщении.
Учёные выполнили анализ частиц с помощью методов сканирующей электронной микроскопии, рентгеновского микроанализа и спектрометрии. Это позволило датировать частицы.
На основании анализа соотношения изотопов цезия было установлено, что частицы образовались в трех временных интервалах: в 1964—1969, 1972−1975 и 1983−1985 годы.
Кроме того, впервые в Енисее были обнаружены частицы, содержащие радиоактивный европий, который используется для контроля работы ядерных реакторов.
По словам учёных, наличие частиц из различных источников делает Енисей уникальным местом для экологических исследований, поскольку частицы представляют собой точечные источники радиоактивного облучения.