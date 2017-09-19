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11:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцев предупредили о сильном ветре 20 сентября

Жителям региона рекомендуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Источник: Reuters

Порывы юго-западного и северо-западного ветра до 18−23 м/с прогнозируют в Челябинской области 20 сентября, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Жителям региона рекомендуют заранее убрать с дворов и балконов незакреплённые предметы и закрыть окна. В МЧС напоминают, что при сильном ветре на улице следует держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Добавим, что в северных районах Челябинской области 20 сентября также возможны дожди и грозы. Во время ливня специалисты советуют отказаться от поездок на автомобилях.

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