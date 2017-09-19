Южноуральцев предупредили о сильном ветре 20 сентября

Источник: Reuters

Порывы юго-западного и северо-западного ветра до 18−23 м/с прогнозируют в Челябинской области 20 сентября, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Жителям региона рекомендуют заранее убрать с дворов и балконов незакреплённые предметы и закрыть окна. В МЧС напоминают, что при сильном ветре на улице следует держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.