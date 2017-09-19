Южноуральцев предупредили о сильном ветре 20 сентября
Жителям региона рекомендуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.
Жителям региона рекомендуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.
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Жителям региона рекомендуют заранее убрать с дворов и балконов незакреплённые предметы и закрыть окна. В МЧС напоминают, что при сильном ветре на улице следует держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.
Добавим, что в северных районах Челябинской области 20 сентября также возможны дожди и грозы. Во время ливня специалисты советуют отказаться от поездок на автомобилях.