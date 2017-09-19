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11:45 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области с выходных обоснуются минусовые температуры

С пятницы, 22 сентября, в Омской области ударят заморозки. Температура ожидается на уровне — 1…- 6 °C. Продлится подобный погодный режим по 26 сентября включительно, предупредил Обь-Иртышский Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 761 мм рт. ст. 5 м/с

Также к предостережениями присоединилась городская администрация, обратившись, в частности, к садоводов. Омских дачников призвали воспользоваться последними днями с плюсовой температурой, собрать оставшийся урожай и защитить многолетние растения.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в 20-х числах сентября в Омске может уже даже пойти снег.

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