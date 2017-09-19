В Омской области с выходных обоснуются минусовые температуры
С пятницы, 22 сентября, в Омской области ударят заморозки. Температура ожидается на уровне — 1…- 6 °C. Продлится подобный погодный режим по 26 сентября включительно, предупредил
С пятницы, 22 сентября, в Омской области ударят заморозки. Температура ожидается на уровне — 1…- 6 °C. Продлится подобный погодный режим по 26 сентября включительно, предупредил
Также к предостережениями присоединилась городская администрация, обратившись, в частности, к садоводов. Омских дачников призвали воспользоваться последними днями с плюсовой температурой, собрать оставшийся урожай и защитить многолетние растения.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в 20-х числах сентября в Омске может уже даже пойти снег.