Воды не будет почти сутки в домах на нескольких улицах Ростова
Воды не будет почти сутки в домах на нескольких улицах донской столицы.
Воды не будет почти сутки в домах на нескольких улицах донской столицы.
Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 8.30 20 сентября до 6.00 21 сентября воду отключат в границах от проспекта Театрального до улицы 26-я линия, а также от улицы Ченцова до улицы Закруткина.
В сообщении поясняется, что прекращение водоснабжения связано с проведением работ по замене задвижек на водопроводе на улицах 8-я и 14-я линия.
Водоканал приносит извинения жителям Ростова за доставленные неудобства.